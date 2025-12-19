Pronostico Bournemouth-Burnley: il sorriso dopo due mesi

Bournemouth-Burnley è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

A fine ottobre il Bournemouth era secondo in classifica alle spalle dell’Arsenal e sognava in grande. Ma noi vi avevamo avvisato: alla fine quelli che sono i veri valori vengono sempre a galla, c’è poco da fare. E così è stato anche per questa squadra che sogna di ricominciare a vincere. Sì, perché un’affermazione manca da due mesi, più o meno. E nessuno immaginava, comunque, che potesse succedere.

L’occasione è ghiotta, importante, perché arriva contro un Burnley in profonda crisi di gioco e di risultati con sette sconfitte di fila nel massimo campionato inglese e, per questo motivo, una situazione di classifica davvero preoccupante. Parliamo dii una squadra penultima con la seconda peggior difesa del campionato (33 gol subiti, una montagna) e che non riesce in nessun modo a tirarsi fuori da una situazione davvero imbarazzante.

Praticamente chi vince si rianima, e vedendo anche i precedenti tra queste due squadre – ma soprattutto quella che è la qualità della rosa – allora crediamo fortemente sia arrivato il momento del Bournemouth. Sì, padroni di casa vincenti e sorriso che ritorna dopo quasi due mesi.