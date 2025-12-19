Pronostico Aston Villa-Manchester United: salta la decima di fila

Aston Villa-Manchester United è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sarà una domenica probabilmente amara per l’Aston Villa. Ma ci può stare, ovviamente. La squadra che al momento occupa con 33 punti la terza posizione in classifica – ad una lunghezza dal City, a tre dall’Arsenal – probabilmente non riuscirà a toccare le dieci affermazioni consecutive.
I fattori sono due. Il primo: la truppa di Emery, nonostante abbia molte ottime individualità in rosa non è stata certamente costruita per rientrare nella corsa al titolo. Sì, ci potrebbe anche scappare la qualificazione alla prossima Champions League, però non è che sia una cosa scontata. Il secondo: il Manchester United non sta vivendo un momento negativo. Sì, manca un filotto di vittorie importante, ma le ultime cinque trasferte hanno regalato undici punti sui quindici disponibili. Diciamo che almeno la truppa di Amorim sta mostrando di avere un po’ di carattere, cosa che è mancata per molti anni. Cosa che si sta rivedendo.
I due fattori potrebbero essere quindi determinanti per il finale di questo match. Prima o poi la corsa dei Villans si deve fermare, fisiologicamente, e crediamo sia arrivata la giornata giusta.
Come vedere Aston Villa-Manchester United in diretta tv e in streaming
La sfida Aston Villa-Manchester United è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
Il pareggio è quotato 3.60 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su GoldBet e Lottomatica e 1.50 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Il match regalerà almeno un gol per squadra e su questo non abbiamo dubbi. E si dovrebbe anche fermare la corsa dell’Aston Villa. Per essere comunque quasi sicuri della giocata, il GOL è stuzzicante, anche come quota.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Aston Villa-Manchester United
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins.
MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Cunha.