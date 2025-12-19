Pronostico Aston Villa-Manchester United: salta la decima di fila

Aston Villa-Manchester United è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sarà una domenica probabilmente amara per l’Aston Villa. Ma ci può stare, ovviamente. La squadra che al momento occupa con 33 punti la terza posizione in classifica – ad una lunghezza dal City, a tre dall’Arsenal – probabilmente non riuscirà a toccare le dieci affermazioni consecutive.

I fattori sono due. Il primo: la truppa di Emery, nonostante abbia molte ottime individualità in rosa non è stata certamente costruita per rientrare nella corsa al titolo. Sì, ci potrebbe anche scappare la qualificazione alla prossima Champions League, però non è che sia una cosa scontata. Il secondo: il Manchester United non sta vivendo un momento negativo. Sì, manca un filotto di vittorie importante, ma le ultime cinque trasferte hanno regalato undici punti sui quindici disponibili. Diciamo che almeno la truppa di Amorim sta mostrando di avere un po’ di carattere, cosa che è mancata per molti anni. Cosa che si sta rivedendo.

I due fattori potrebbero essere quindi determinanti per il finale di questo match. Prima o poi la corsa dei Villans si deve fermare, fisiologicamente, e crediamo sia arrivata la giornata giusta.