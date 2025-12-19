Gioco responsabile in Europa: norme diverse e modelli a confronto

La tutela dei giocatori resta uno dei temi centrali nel settore del gioco regolamentato europeo. Un nuovo studio internazionale mette in evidenza come, nonostante un giudizio complessivamente positivo sull’efficacia delle norme, persistano forti differenze tra le regolamentazioni nazionali, con ricadute operative significative.

Lo evidenzia l’International Player Safety Index, rapporto realizzato da SBC News e commissionato da 1xBet, basato su interviste a operatori e regolatori attivi in nove mercati europei: Regno Unito, Irlanda, Germania, Italia, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi. L’analisi restituisce una fotografia articolata di un settore in evoluzione, ma ancora caratterizzato da un’elevata frammentazione normativa.

Efficacia delle regole e criticità applicative

Secondo il rapporto, il quadro normativo europeo sulla tutela dei giocatori risulta complessivamente positivo, ma caratterizzato da differenze tra i vari mercati. Come riporta AgiproNews, molti operatori evidenziano la necessità di adattare le proprie procedure da un Paese all’altro, con difficoltà nel mantenere approcci uniformi.

Le divergenze riguardano aspetti centrali della regolamentazione e, in alcuni contesti, incidono sull’applicazione pratica delle norme, aumentando la complessità operativa e rendendo più articolata l’adozione di modelli condivisi di prevenzione.

Paesi europei a confronto e il ruolo dell’Italia

Il Player Safety Index segnala situazioni differenti nei vari Paesi. In Portogallo, alcuni operatori ritengono che le norme limitino gli interventi tempestivi sui giocatori a rischio, mentre nel Regno Unito le autorità spingono per azioni preventive immediate. La Spagna si prepara a introdurre entro il 2026 un algoritmo obbligatorio per la protezione dei giocatori, mentre le restrizioni pubblicitarie restano la misura più diffusa a livello europeo.

Nel confronto tra i mercati analizzati, l’Italia emerge come uno dei contesti normativi più chiari. Secondo gli operatori attivi nel nostro Paese, le regole sulla protezione dei giocatori risultano ben definite, anche in virtù del divieto totale di pubblicità del gioco d’azzardo in vigore dal 2018.

Guardando al futuro, il settore si orienta verso sistemi di tutela sempre più personalizzati e supportati da strumenti tecnologici avanzati. Resta però aperta la questione di una maggiore armonizzazione tra i mercati europei, considerata fondamentale per evitare ulteriori frammentazioni normative.