Pronostico Newcastle-Chelsea: il trend viene interrotto

Newcastle-Chelsea è una partita della diciassettesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Entrambe hanno superato il turno, mercoledì sera, in Carabao Cup. Molto semplice la vittoria in trasferta sul campo del Cardiff per il Chelsea, un poco più complicata, invece, quella dei bianconeri in casa contro il Fulham. Ma alla fine il risultato è quello che conta e quindi tutto ok.

C’è un trend che accompagna queste due formazioni quando si incrociano. Un trend che però, questa volta, è destinato a chiudersi. Allora, nel corso degli ultimi cinque scontri diretti la formazione che ha giocato in casa ha sempre vinto. Anche vero che i bianconeri di Howe sono quelli che hanno fatto meglio nel corso dell’anno tra le mura amiche, ma in generale non stanno vivendo al momento il loro miglior momento di forma. Parliamo infatti di una formazione che ha vinto solamente in due occasioni nelle ultime cinque uscite e che ha dei problemi di tenuta mentale – quelli più evidenti – che non riesce a gestire nel migliore dei modi.

Bene invece ha fatto il Chelsea – che oltre ad avere una classifica migliore – ha pure due vittorie di fila. Il passo falso di Bergamo gli uomini di Maresca lo hanno messo alle spalle. Quindi ci sono grosse possibilità che questa squadra possa uscire indenne da Goodison Park. Sotto il nostro pronostico.