I pronostici di giovedì 18 dicembre: Supercoppa Italiana e Conference League

I pronostici di giovedì 18 dicembre, al via la Supercoppa Italiana con Napoli-Milan, in campo anche la Fiorentina in Conference League

Dal duello per il titolo in campionato alla sfida secca di Supercoppa Italiana nella lontana Arabia Saudita, che mette in palio un pass per l’ultimo atto del mini-torneo che ormai da due stagioni va in scena nel paese mediorientale con il format di una Final Four, coinvolgendo quattro squadre e non più solo due. Ma in questo Napoli-Milan prenatalizio c’è in ballo qualcosa in più della qualificazione. Un’eventuale eliminazione potrebbe infatti avere delle ricadute negative anche sulle prossime sfide che attendono i campioni d’Italia e i rossoneri (che giocano la Supercoppa in quanto finalisti dell’ultima edizione della Coppa Italia), rispettivamente terzi e secondi in classifica e separati da un solo punto.

La squadra di Antonio Conte è tornata improvvisamente a balbettare. Dopo la sconfitta in Champions League con il Benfica di José Mourinho (2-0), gli azzurri hanno deluso anche a Udine (1-0), ko che ha interrotto la striscia vincente di tre partite in campionato (Atalanta, Roma e Juventus). In Friuli si è visto un Napoli poco lucido e provato dal tour de force. Il numero di sconfitte inizia a diventare consistente, se teniamo conto del fatto che quattro partite i partenopei le avevano perse nell’intero torneo lo scorso anno.

Allegri in questa stagione ha già avuto la meglio su Conte, battendo 2-1 il Napoli lo scorso settembre in una partita in cui i contropiedi del Diavolo si rivelarono devastanti: il Milan, peraltro, riuscì a prevalere nonostante l’inferiorità numerica da inizio ripresa. Per i bookmaker il Milan è addirittura davanti agli azzurri, apparsi svuotati nelle ultime due uscite ed a corto di energie, anche per via delle numerose assenze. Sarà pure una questione di motivazioni, sebbene entrambe sembrano tenere particolarmente alla Supercoppa, non fosse altro che per il bel gruzzoletto che mette in palio. Conte e Allegri non sono certo conosciuti per l’atteggiamento “spregiudicato” delle loro squadre ma le difese di Napoli e Milan non hanno fatto dei figuroni ultimamente, motivo per cui ci aspettiamo una gara da almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

La sconfitta con il Verona in campionato sembra essere il punto di non ritorno per una Fiorentina che non riesce ad uscire dal tunnel, profondissimo, in cui si è andata a cacciare ormai da inizio stagione. I viola sono come immersi in un film horror, che diventa sempre più spaventoso partita dopo partita: lo “spareggio” salvezza contro gli scaligeri doveva essere l’occasione giusta per ripartire, soprattutto dopo la vittoria in Conference League contro la Dinamo Kiev, ma la squadra di Paolo Vanoli ha finito per incassare in maniera beffarda l’ennesimo ko, incassando il gol decisivo in pieno recupero (1-2), proprio durante il forcing finale.

In Svizzera la Fiorentina concluderà la sua avventura nella League Phase: i gigliati sono undicesimi a quota 9 punti – paradossalmente più di quello conquistati in campionato – e con ogni probabilità finiranno tra le prime 24.

Per essere eliminati, infatti, dovrebbero perdere con almeno 3 gol di scarto ed al contempo dovrebbero verificarsi alcune improbabili combinazioni. Chiudere tra le prime 8 invece appare complicato: la Viola deve vincere in terra elvetica e sperare che qualcuna davanti rallenti. E il Losanna? Gli uomini di Peter Zeidler, ottavi nella Super League svizzera, vengono da tre zero a zero di fila tra le varie competizioni mentre in Conference hanno un solo punto in meno della Fiorentina. In coppa non hanno mai perso in casa, dove peraltro hanno incassato a malapena un gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-3 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Napoli-Milan, Supercoppa Italiana, ore 20:15

Vincenti

SPARTA PRAGA (in Sparta Praga-Aberdeen, Conference League, ore 21:00)

(in Sparta Praga-Aberdeen, ore 21:00) CRYSTAL PALACE (in Crystal Palace-KuPS, Conference League, ore 21:00)

(in Crystal Palace-KuPS, ore 21:00) CELJE (in Celje-Shelbourne, Conference League, ore 21:00)

(in Celje-Shelbourne, ore 21:00) ZRINJSKI MOSTAR (in Zrinjski Mostar-Rapid Vienna, Conference League, ore 21:00)

(in Zrinjski Mostar-Rapid Vienna, ore 21:00) RAYO VALLECANO (in Rayo Vallecano-Drita, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Celje-Shelbourne , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Sparta Praga-Aberdeen , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 AZ Alkmaar-Jagiellonia, Conference League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Slovan Bratislava-Hacken , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Losanna-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Losanna-Fiorentina, Conference League, ore 21:00