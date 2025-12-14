Pronostico Werder Brema-Stoccarda: la certezza è assoluta

Werder Brema-Stoccarda è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nell’ultimo periodo, più o meno negli ultimi due mesi, il Werder Brema è riuscito a mettere in fila in casa una serie di importanti risultati utili che nella primissima parte di stagione non erano proprio arrivati. Una situazione da tenere assolutamente in considerazione nel match di domenica sera contro lo Stoccarda.

Tre vittorie e un pareggio per i padroni di casa davanti al proprio pubblico nelle ultime quattro uscite. Hanno capito da quelle parti che per raggiungere la salvezza serve indubbiamente cambiare marcia quando si è nella propria comfort zone. E se a questo ci aggiungiamo il cammino di certo non lineare dello Stoccarda fuori (una vittoria e un pareggio o una sconfitta, sempre così) allora possiamo dire che non sarà facile l’affermazione esterna. Non solo perché gli ospiti, appunto, hanno vinto l’ultima gara in trasferta (quindi stavolta non si dovrebbe vincere) ma anche perché, nonostante comunque sia stato un impegno agevole, nel corso della settimana si è giocato in Europa. E vuoi o non vuoi, un poco di forze, in questo caso soprattutto mentali, l’impegno te le porta via.

Possiamo anche dire, infine, che c’è una costante – almeno negli ultimi cinque match – che accompagna questa partita: entrambe infatti riescono sempre a trovare la via della rete e, per quanto vi abbiamo raccontato, crediamo fortemente possa venire fuori anche stavolta.

Il pronostico

La certezza è che almeno un gol per squadra ci sarà. Occhio anche al pareggio. Lo Stoccarda potrebbe “pagare” tutto quello che vi abbiamo detto in fase di presentazione.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Stoccarda

WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Pieper, Coulibaly, Friedl; Stage, Lynen; Puertas, Schmid, Mbangula; Njinmah.

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Chema, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1