Pronostico Marsiglia-Monaco: è il colpo del ko

Marsiglia-Monaco è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un allungo decisivo per il Marsiglia di De Zerbi nei confronti del Monaco. Adesso sono sei i punti di vantaggio che i padroni di casa hanno rispetto ai monegaschi e, volare a nove, vorrebbe dire quasi sicuramente non essere ripresi più in campionato e quindi avere una concorrente in meno per la corsa alla prossima Champions League.

Sì, perché l’obiettivo di entrambe di squadre, all’inizio di questa stagione, era sicuramente quello di rientrare anche il prossimo anno nella massima competizione europea, quando c’è di mezzo il Psg è difficile pensare davvero ad altro. Entrambe in settimana hanno vinto in Champions League e lo hanno fatto in maniera diversa: in trasferta e con personalità i padroni di casa; con un pizzico di fortuna in casa i monegaschi. Energie, quindi, non è che ce ne dovrebbero essere moltissime in entrambi i casi ma il cammino interno del Marsiglia in questa stagione ci spinge assolutamente a dire una cosa.

Solamente l’Atalanta – oltre il 90esimo e in mezzo a milioni e milioni di polemiche – in questa annata ha fatto bottino pieno sul campo dei francesi. Per il resto è caduto tra le altre pure quel Psg nominato prima. Una situazione che per forza di cose ci spinge a pendere per una vittoria interna. Ma non solo, c’è anche la rosa che al momento è nettamente superiore a quella del Monaco. Insomma, tutte le vie portano ad una sola cosa.

Come vedere Marsiglia-Monaco in diretta tv e in streaming