Pronostico Marsiglia-Monaco: è il colpo del ko

Marsiglia-Monaco è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Un allungo decisivo per il Marsiglia di De Zerbi nei confronti del Monaco. Adesso sono sei i punti di vantaggio che i padroni di casa hanno rispetto ai monegaschi e, volare a nove, vorrebbe dire quasi sicuramente non essere ripresi più in campionato e quindi avere una concorrente in meno per la corsa alla prossima Champions League.
Sì, perché l’obiettivo di entrambe di squadre, all’inizio di questa stagione, era sicuramente quello di rientrare anche il prossimo anno nella massima competizione europea, quando c’è di mezzo il Psg è difficile pensare davvero ad altro. Entrambe in settimana hanno vinto in Champions League e lo hanno fatto in maniera diversa: in trasferta e con personalità i padroni di casa; con un pizzico di fortuna in casa i monegaschi. Energie, quindi, non è che ce ne dovrebbero essere moltissime in entrambi i casi ma il cammino interno del Marsiglia in questa stagione ci spinge assolutamente a dire una cosa.
Solamente l’Atalanta – oltre il 90esimo e in mezzo a milioni e milioni di polemiche – in questa annata ha fatto bottino pieno sul campo dei francesi. Per il resto è caduto tra le altre pure quel Psg nominato prima. Una situazione che per forza di cose ci spinge a pendere per una vittoria interna. Ma non solo, c’è anche la rosa che al momento è nettamente superiore a quella del Monaco. Insomma, tutte le vie portano ad una sola cosa.
Come vedere Marsiglia-Monaco in diretta tv e in streaming
Marsiglia-Monaco è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Marsiglia è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.60 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Una vittoria del Marsiglia che si avvicina a quasi due volte la posta è troppo importante per non essere presa in considerazione. La stanchezza della settimana potrebbe anche portare ad una partita molto tirata e con una sola squadra a segno.
Le probabili formazioni di Marsiglia-Monaco
MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, Nadir, Vermeeren, Palmieri; Greenwood, Paixao; Aubameyang.
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Balogun.