Pronostico Marsiglia-Monaco: è il colpo del ko

di

Marsiglia-Monaco è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Un allungo decisivo per il Marsiglia di De Zerbi nei confronti del Monaco. Adesso sono sei i punti di vantaggio che i padroni di casa hanno rispetto ai monegaschi e, volare a nove, vorrebbe dire quasi sicuramente non essere ripresi più in campionato e quindi avere una concorrente in meno per la corsa alla prossima Champions League.

Pronostico Marsiglia-Monaco
Pronostico Marsiglia-Monaco: è il colpo del ko (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sì, perché l’obiettivo di entrambe di squadre, all’inizio di questa stagione, era sicuramente quello di rientrare anche il prossimo anno nella massima competizione europea, quando c’è di mezzo il Psg è difficile pensare davvero ad altro. Entrambe in settimana hanno vinto in Champions League e lo hanno fatto in maniera diversa: in trasferta e con personalità i padroni di casa; con un pizzico di fortuna in casa i monegaschi. Energie, quindi, non è che ce ne dovrebbero essere moltissime in entrambi i casi ma il cammino interno del Marsiglia in questa stagione ci spinge assolutamente a dire una cosa.

Solamente l’Atalanta – oltre il 90esimo e in mezzo a milioni e milioni di polemiche – in questa annata ha fatto bottino pieno sul campo dei francesi. Per il resto è caduto tra le altre pure quel Psg nominato prima. Una situazione che per forza di cose ci spinge a pendere per una vittoria interna. Ma non solo, c’è anche la rosa che al momento è nettamente superiore a quella del Monaco. Insomma, tutte le vie portano ad una sola cosa.

Come vedere Marsiglia-Monaco in diretta tv e in streaming

Marsiglia-Monaco è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Marsiglia è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.60 su Lottomatica.

Il pronostico

Una vittoria del Marsiglia che si avvicina a quasi due volte la posta è troppo importante per non essere presa in considerazione. La stanchezza della settimana potrebbe anche portare ad una partita molto tirata e con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Monaco

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Pavard, Balerdi, Aguerd; Weah, Nadir, Vermeeren, Palmieri; Greenwood, Paixao; Aubameyang.
MONACO (4-2-3-1): Hradecky; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Golovin; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
