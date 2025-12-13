I pronostici di sabato 13 dicembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 13 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

In settimana c’è stata una piccola ma significativa scossa di terremoto in casa Torino. Dopo la sconfitta con il Milan, la terza di fila per i granata, la proprietà ha deciso di dare il benservito al direttore sportivo Vagnati sostituendolo con Gianluca Petrachi, che in passato aveva già ricoperto questo ruolo nel club di Urbano Cairo.

Nessuno scossone, invece, per quanto riguarda la panchina: Marco Baroni per adesso è confermato, ma in caso di non vittoria contro la Cremonese il suo destino sembrerebbe segnato. Fiducia a tempo, dunque, per l’ex tecnico di Verona e Lazio, che da novembre in poi ha smarrito il bandolo della matassa: il Torino ha conquistato solo tre punti nelle ultime sei giornate e la vittoria manca da quasi due mesi.

In classifica i granata sono sedicesimi ed il margine di vantaggio sulla zona rossa si sta assottigliando sempre di più. Sotto accusa c’è finita la difesa, che dopo i tre gol subiti contro il Milan (2-3 nonostante il doppio vantaggio del Torino nei primi 20 minuti) è diventata la più perfoarata del campionato (26 reti), togliendo questo primato negativo alla Fiorentina ultima in classifica.

Per Baroni è l’ultima spiaggia: per evitare l’esonero il tecnico granata è obbligato a battere la Cremonese. I grigiorossi stanno meglio ma dovranno fare i conti con un Torino spalle al muro, a cui la vittoria serve come il pane dopo tre sconfitte di fila ed una mini-rivoluzione societaria. Ipotizziamo un successo casalingo – il Toro ha perso soltanto una volta nei sette precedenti con i lombardi in Serie A davanti ai propri tifosi – ed almeno due reti complessive.

I pronostici sulle altre partite

Dopo l’avvio disastroso, il Borussia Monchengladbach, soprattutto grazie al cambio di guida tecnica (oggi in panchina siede Eugen Polanski), ha cambiato marcia. Ed oggi è una delle squadre più continue della Bundesliga: i Fohlen non perdono da quasi due mesi e dopo la vittoria dello scorso weekend con il Mainz hanno fatto capolino nella parte sinistra della classifica.

La striscia vincente dovrebbe allungarsi anche contro il Wolfsburg, squadra che invece galleggia pericolosamente sulla zona rossa. Si preannuncia equilibrata pure la sfida tra Hoffenheim e Amburgo, anche se in questo caso i gol non dovrebbero mancare: i padroni di casa sono quinti in classifica e vogliono dimostrare di poter lottare per l’Europa ma la neopromossa non può essere sottovalutata dopo i due successi consecutivi con Stoccarda e Werder Brema.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Hoffenheim-Amburgo, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

ARSENAL (in Arsenal-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00)

(in Arsenal-Wolverhampton, ore 21:00) ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Valencia, Liga, ore 14:00)

(in Atletico Madrid-Valencia, ore 14:00) BARCELLONA (in Barcellona-Osasuna, Liga, ore 16:15)

(in Barcellona-Osasuna, ore 16:15) PSG (in Metz-PSG, Ligue 1, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Antalyaspor-Galatasaray , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Barcellona-Osasuna , Liga, ore 18:30

, Liga, ore 18:30 Arsenal-Wolverhampton, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Chelsea-Everton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Liverpool-Brighton , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Telstar-NEC, Eredivisie, ore 16:00

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Torino-Cremonese, Serie A, ore 15:00