Pronostico Liverpool-Brighton: Slot ha preso il bonus

Liverpool-Brighton è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria a San Siro contro l’Inter potrebbe decisamente cambiare la stagione del Liverpool. Che sì, ha vinto con un rigore che dire generoso è dire poco, ma che in generale, nonostante il casa Salah, ha fatto bene contro una squadra in forma.

Non è mancata di certo la personalità ai Reds, abili nel corso della partita a gestire le sfuriate dell’Inter e poi colpire quando non c’era più tempo per recuperare. Una partita tosta quella degli inglesi che adesso cercano la seconda di fila in casa contro il Brighton. Una squadra, quella ospite, che quando va a giocare in trasferta molto spesso si perde. In casa le vince quasi tutte – o per meglio dire, difficilmente va ko – ma fuori non sembra avere quella voglia e quella qualità che serve per trovare il risultato.

C’è da dire che se il Liverpool ha davvero intenzione di risalire la classifica deve per ovvi motivi iniziare a vincere anche in campionato. Slot, acclamato dai tifosi a Milano nonostante l’esclusione dell’egiziano – quindi le parti sono state prese a favore dell’allenatore – sente che è il momento di svoltare. E crediamo sarà così nel pomeriggio di sabato.

Il pronostico

Il Liverpool visto a San Siro ha rischiato pochissimo dietro. Ed è quella la base dalla quale ripartire, non prendere gol. Non crediamo ci possano essere dubbi sulla vittoria Reds, ma occhio alla possibilità che questa possa arrivare con una sola squadra a segno. La quota è davvero altissima in questo caso e si potrebbe davvero tentare.

Le probabili formazioni di Liverpool-Brighton

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Jones, Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Isak, Wirtz.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Dunk, Van Hecke, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, De Cuyper; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0