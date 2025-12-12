Pronostico Chelsea-Everton: da 30 partite finisce sempre così

Chelsea-Everton è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Contro squadre affrontate nel corso della stagione che occupavano la decima posizione – o anche più sotto – il Chelsea ha conquistato 23 dei 25 punti che ha messo a referto fino al momento. Un dato che Enzo Maresca conosce sicuramente bene e che vuole mantenere vivo.

Non vince da quattro match la sua squadra che viene, inoltre, dalla sconfitta contro l’Atalanta in Champions League che un poco i piani li ha ridimensionati per la qualificazione direttamente agli ottavi della massima competizione europea. Serve evidentemente una svolta ai londinesi contro l’Everton, una formazione che invece si presenta dopo la bella vittoria sul Nottingham e, in generale, con un ruolino di quattro affermazioni nelle ultime cinque uscite. I blu di Liverpool quindi stanno bene, affrontano dei match molto liberi mentalmente e con la giusta convinzione e sanno benissimo che possono giocarsela contro tutti.

Basterà questo a Stamford Bridge? Non crediamo, perché nelle ultime trenta partite che il Chelsea ha giocato in casa contro questa formazione non ha mai perso (17 vittorie e 13 pareggi) e, nonostante quelle che saranno ancora delle assenze importanti, la qualità della rosa di Maresca è troppo alta per pensare ad un altro passo, o mezzo passo, negativo.

Il pronostico

I numeri ci dicono che il Chelsea quando vede l’Everton si trasforma. Occasione importante per Maresca che verrà sfruttata dai padroni di casa. La vittoria è quasi assicurata.

Le probabili formazioni di Chelsea-Everton

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; Santos, Fernandez; Estevao, Palmer, Garnacho; Pedro.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1