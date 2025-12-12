Pronostico Burnley-Fulham: crisi nerissima e salvezza lontana

Burnley-Fulham è una partita della sedicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sei sconfitte di fila. Una situazione di classifica complicata. Uno stato di salute mentale troppo lontano da definire accettabile per pensare ad un ribaltone. Il Burnley è in piena crisi e vede da vicino la retrocessione.

Poche squadre che si trovavano in una situazione del genere a questo punto della stagione sono riuscite nel corso degli anni a ribaltare il pronostico. Sì, è vero che la salvezza non è poi così lontana, ma questa squadra non sembra avere – e non ha – le caratteristiche necessarie per tirarsi fuori da questo momento. E il Fulham, nonostante le due sconfitte di fila, ne può sicuramente approfittare.

I bianconeri ospiti con diciassette punti non sono poi così sereni. Le ultime uscite un poco di problemi li hanno portati ed è per questo che si sente proprio la necessità di invertire la rotta. Lo si deve fare per la classifica principalmente. E il fatto che il Burnley, in quindici partite giocate fino al momento, abbia subito 30 gol – in questo modo non ti salvi mai – allora ci spinge a dire che sia arrivato il momento per il Fulham di tornare alla vittoria.

Il pronostico

Lo spettacolo sarebbe meglio cercarlo in qualche altra partita. Meglio pensare al risultato. E questo se lo prenderà il Fulham dentro un match da meno di tre reti complessive.

BURNLEY (4-3-3): Dubravka; Sonne, Ekdal, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Anthony.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Castagne; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1