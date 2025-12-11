Pronostico Angers-Nantes: poche emozioni ma una certezza

Angers-Nantes è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
La stupenda vittoria sul campo del Nizza della scorsa settimana permette all’Angers, vista anche la classifica cortissima lì davanti della Ligue 1, anche di poter pensare a dei sogni di gloria importanti.
Certo, l’obiettivo dei padroni di casa è sempre stato sin dall’inizio della stagione quello di una salvezza abbastanza tranquilla e fin quando non verrà raggiunta i piani non verranno cambiati. Ma l’occasione contro un Nantes penultimo in classifica e che non vince da quasi due mesi, è ghiotta e tutti sperano che possa essere sfruttata. Non è un impegno comunque agevole soprattutto per quello che è il cammino esterno dei gialli ospiti che nelle ultime cinque partite in trasferta hanno perso solamente una volta. Quando in generale c’è da dare il pallino del gioco alla squadra avversaria la situazione diventa abbastanza agevole. Ma questo Angers, che fa comunque della voglia e dell’abnegazione le soluzioni le armi migliori, rischia di prendersi davvero i tre punti in palio con una prestazione molto importante, sicuramente anche al di sopra delle aspettative.
Non ci aspettiamo una gara ricca di emozioni: il risultato che è uscito maggiormente negli ultimi anni è l’1-0 (quattro volte su cinque) quindi alcune indicazioni i precedenti ce li mandano sicuramente. Andiamo quindi a vedere il nostro pronostico.
Il pronostico
Una gara sicuramente da meno di tre reti complessive, su questo non crediamo ci possano essere dubbi di sorta. Partita che potrebbe essere decisa da un episodio. E quest’episodio se lo dovrebbero prendere i padroni di casa.
Le probabili formazioni di Angers-Nantes
ANGERS (4-2-3-1): Koffi; Arcus, Camara, Lefort, Ekomie; Belkebla, Abdelli; Allevinah, Mouton, Sbai; Cherif.
NANTES (4-3-3): Lopes; Amian, Awaziem, Tati, Cozza; Lepenant, Hyeok-kyu, Tabibou; Guirassy, El-Arabi, Abline.