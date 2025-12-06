Pronostico Borussia Dortmund-Hoffenheim: c’è un sensibile allungo

Borussia Dortmund-Hoffenheim è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono già 9 i punti di distacco che ha accumulato il Borussia Dortmund, dopo dodici giornate, rispetto al Bayern Monaco. Ma si sapeva, la squadra di Kompany fa un campionato a parte. Il terzo posto, alle spalle del Lipsia e davanti al Leverkusen, è comunque da difendere per i gialloneri che ospitano la squadra che rispetto a tutte le altre ha impressionato di più, l’Hoffenheim.

Ventitré punti sono un grosso bottino per la formazione ospite che di solito non gioca per i posti europei. Sì, è vero che il campionato è ancora abbastanza lungo ma già gli ospiti hanno messo a puntino l’obiettivo stagionale, quello della salvezza. E adesso hanno tutta la voglia di divertirsi. Ora, è altrettanto evidente che i due punti di distacco che al momento ci sono sono pochi per i reali valori in campo, ed è evidente che questo Borussia Dortmund in casa fa paura a tutti. Quindi, alla fine, domenica sera, i punti saranno ben altri. La vittoria dei padroni di casa non è minimamente in discussione. Davvero non ci sono dubbi.

Come vedere Borussia Dortmund-Hoffenheim in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund-Hoffenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.53 su Lottomatica e 1.50 su Snai. La vittoria del Borussia Dortmund, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara questa da almeno tre reti complessive con la vittoria del Borussia Dortmund che ci pare scontata e scritta. Poche possibilità che la partita possa finire in maniera diversa.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Hoffenheim

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.

HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Asllani; Lemperle, Toure.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1