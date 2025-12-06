Pronostico Borussia Dortmund-Hoffenheim: c’è un sensibile allungo

Borussia Dortmund-Hoffenheim è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Sono già 9 i punti di distacco che ha accumulato il Borussia Dortmund, dopo dodici giornate, rispetto al Bayern Monaco. Ma si sapeva, la squadra di Kompany fa un campionato a parte. Il terzo posto, alle spalle del Lipsia e davanti al Leverkusen, è comunque da difendere per i gialloneri che ospitano la squadra che rispetto a tutte le altre ha impressionato di più, l’Hoffenheim.
Ventitré punti sono un grosso bottino per la formazione ospite che di solito non gioca per i posti europei. Sì, è vero che il campionato è ancora abbastanza lungo ma già gli ospiti hanno messo a puntino l’obiettivo stagionale, quello della salvezza. E adesso hanno tutta la voglia di divertirsi. Ora, è altrettanto evidente che i due punti di distacco che al momento ci sono sono pochi per i reali valori in campo, ed è evidente che questo Borussia Dortmund in casa fa paura a tutti. Quindi, alla fine, domenica sera, i punti saranno ben altri. La vittoria dei padroni di casa non è minimamente in discussione. Davvero non ci sono dubbi.
Come vedere Borussia Dortmund-Hoffenheim in diretta tv e streaming
Borussia Dortmund-Hoffenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Gara questa da almeno tre reti complessive con la vittoria del Borussia Dortmund che ci pare scontata e scritta. Poche possibilità che la partita possa finire in maniera diversa.
Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Hoffenheim
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anselmino, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy.
HOFFENHEIM (4-3-1-2): Baumann; Coufal, Hranac, Hajdari, Bernardo; Promel, Avdullahu, Burger; Asllani; Lemperle, Toure.