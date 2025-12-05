Pronostico Leeds-Liverpool: il miracolo solo una volta

Leeds-Liverpool è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I miracolo succedono una volta sola. Sì, perché la vittoria del Leeds contro il Chelsea nel turno infrasettimanale è stato un vero e proprio miracolo. I Whites hanno avuto la meglio sulla truppa di Enzo Maresca prendendosi tre punti di platino.

E’ di nuovo andata male, invece, al Liverpool di Arne Slot: mancanza di continuità clamorosa e mancato soprasso al Sunderland in classifica che ad Anfield ha strappato un punto pesantissimo. Sono ottavi adesso i Reds, ma nulla è perduto visto che la classifica della Premier League è davvero corta. Ma riuscirà la squadra campione in carica a trovare un risultato positivo? Crediamo di sì, nonostante il momento ottimo del Leeds messo in evidenza contro il Chelsea. Prima o poi la storia al Liverpool deve cambiare e anche i risultati degli anni scorsi ci dicono che la marcia potrebbe non riprendere, ma iniziare.

Ad esempio: negli ultimi quattro scontri diretti il Liverpool ha segnato al Leeds 17 gol subendone solamente due. I precedenti non sempre aiutano, ma molto spesso ci prendono. Quindi crediamo che questo match possa finire con una vittoria esterna.