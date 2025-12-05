Pronostico Leeds-Liverpool: il miracolo solo una volta

Leeds-Liverpool è una partita della quindicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
I miracolo succedono una volta sola. Sì, perché la vittoria del Leeds contro il Chelsea nel turno infrasettimanale è stato un vero e proprio miracolo. I Whites hanno avuto la meglio sulla truppa di Enzo Maresca prendendosi tre punti di platino.
E’ di nuovo andata male, invece, al Liverpool di Arne Slot: mancanza di continuità clamorosa e mancato soprasso al Sunderland in classifica che ad Anfield ha strappato un punto pesantissimo. Sono ottavi adesso i Reds, ma nulla è perduto visto che la classifica della Premier League è davvero corta. Ma riuscirà la squadra campione in carica a trovare un risultato positivo? Crediamo di sì, nonostante il momento ottimo del Leeds messo in evidenza contro il Chelsea. Prima o poi la storia al Liverpool deve cambiare e anche i risultati degli anni scorsi ci dicono che la marcia potrebbe non riprendere, ma iniziare.
Ad esempio: negli ultimi quattro scontri diretti il Liverpool ha segnato al Leeds 17 gol subendone solamente due. I precedenti non sempre aiutano, ma molto spesso ci prendono. Quindi crediamo che questo match possa finire con una vittoria esterna.
Come vedere Leeds-Liverpool in diretta tv e in streaming
La sfida Leeds-Liverpool è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Liverpool è quotata 1.80 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica e 1.55 su Snai.
Il pronostico
Vittoria per il Liverpool, che prima o poi qualche partita sporca la deve pur vincere. Un’affermazione esterna per cercare di rilanciare le ambizioni di una qualificazione alla prossima Champions League perché per quest’anno solo di questo si può parlare.
Le probabili formazioni di Leeds-Liverpool
LEEDS (3-5-2): Lucas Perri; Rodon, Bijol, Strujk; Bogle, Tanaka, Ampadu, Stach, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Nmecha.
LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboslai, Wirtz, Gakpo; Isak.