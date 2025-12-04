Pronostico Psg-Rennes: non c’è altra soluzione

Psg-Rennes è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non ha nessun’altra soluzione il Psg di Luis Enrique. Deve vincere per forza per non dare spazio ulteriore a quelle che sono i sogni delle formazioni avversarie. La sconfitta in casa del Monaco dello scorso fine settimana deve essere immediatamente messa da parte. Non c’è altra via.

Anche perché questo contro il Rennes sulla carta è un vero e proprio scontro diretto visto che parliamo di una squadra, quella ospite, che ha ventiquattro punti in classifica (sei in meno dei parigini) e che vorrebbe anche stare nelle zone che contano della classifica. Sono cinque i risultati utili di fila dei rossoneri (quattro vittorie nelle ultime quattro) che quindi stanno bene, sia sotto l’aspetto fisico che sotto il profilo mentale. E che sognano il colpaccio.

No, però stavolta non ci sarà davvero nessun colpaccio perché il Psg non può permettersi il lusso di sbagliare di nuovo. E poi ci sono anche i precedenti che confermano un dominio netto della formazione del tecnico catalano: negli ultimi cinque scontri diretti sono arrivate quattro vittorie e un pareggio. La quinta è servita.

Come vedere Psg-Rennes in diretta tv e in streaming

Psg-Rennes è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.28 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.68 su Lottomatica.

Il pronostico

Il vero problema del Psg in questa stagione è stato sicuramente il rendimento difensivo. Quindi in una gara nella quale il Rennes dovrebbe comunque trovare almeno un gol, i padroni di casa sono costretti a segnarne uno in più. Ci riusciranno.

Le probabili formazioni di Psg-Rennes

PSG (4-3-3): Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Lee, Mayulu, Kvarathskelia.
RENNES (3-5-2): Samba; Ait Boudlai, Jacquet, Brassier; Frankowski, Camara, Rongier, Cisse, Tamari; Lepaul, Embolo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
