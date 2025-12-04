Pronostico Manchester United-West Ham: la porta non rimane inviolata da sei partite

Manchester United-West Ham è una partita valida per la quattordicesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nello scorso fine settimana il Manchester United ha subito risollevato la testa dopo la sconfitta casalinga con l’Everton espugnando un campo, Selhurst Park, che i Red Devils non violavano dal 2020 e battendo una squadra, il Crystal Palace, ultimamente spesso indigesta a Bruno Fernandes e compagni. Una gara intensa ed equilibratissima quella andata in scena domenica nel sud di Londra. Lo United, più cinico rispetto alle Eagles, l’ha spuntata 2-1 grazie ai gol di Mount e del redivivo Zirkzee, appena rientrato dopo un lungo stop (a segno 364 giorni dopo). La prossima sfida che attende gli uomini di Ruben Amorim è trovare un minimo di continuità.

Sì, per fare quel famoso “passo” che i tifosi attendono da mesi il rendimento dei Red Devils dovrà essere più lineare. Del resto, solo 3 punti – nel momento in cui scriviamo – separano il Manchester United dal quarto posto, occupato dall’Aston Villa.

Quello che attende la squadra guidata dal tecnico portoghese è un dicembre sulla carta “soft”. Nessuna big, uno scontro diretto con i Villans e ben due sfide con il Wolverhampton, che oggi sembra essere virtualmente in Championship.

Insomma, l’occasione per fare un filotto ci sarebbe eccome ma questo United, seppur i progressi siano sotto gli occhi tutti negli ultimi due mesi, non dà ancora le opportune garanzie, come testimonia il recente capitombolo con l’Everton. Nel turno infrasettimanale, intanto, sarà il West Ham a fare visita ai Red Devils a Old Trafford, dove il rendimento dei padroni di casa, finora, è fatto di 4 vittorie e due sconfitte. Gli Hammers sono stati indubbiamente rivitalizzati dalla cura Espirito Santo ma continuano a navigare in cattive acque a causa di un avvio di stagione disastroso. Domenica, dopo una mini-striscia positiva (due vittorie e un pareggio), i londinesi si sono arresi 2-0 al Liverpool al London Stadium, perdendo anche l’ex milanista Paquetà, espulso nel finale per proteste e dunque assente contro il Manchester United. Il West Ham al momento ha gli stessi punti della terzultima, il Leeds (11).

Amorim in questo match dovrebbe invece ritrovare l’attaccante brasiliano Cunha, che ha saltato le ultime partite per infortunio. L’ex Wolverhampton partirà con ogni probabilità dalla panchina.

Il pronostico

Nelle ultime due stagioni il rendimento del Manchester United a dicembre è stato da incubo. Nel 2024 i Red Devils incassarono ben 6 sconfitte nell’ultimo mese dell’anno (nessuno faceva peggio dagli anni ’30). La squadra di Amorim ha comunque lanciato segnali positivi nella sfida con il Crystal Palace, anche sotto il profilo caratteriale, e dovrebbe riuscire ad avere la meglio anche sul West Ham. Senza alcun dubbio gli Hammers sono cresciuti da quando è arrivato Espirito Santo ma in trasferta continuano a fare molta fatica. Almeno un gol, però, dovrebbero segnarlo, approfittando dei problemi difensivi di uno United che non tiene la porta inviolata da sei partite.

Le probabili formazioni di Manchester United-West Ham

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Mazraoui, de Ligt, Shaw; Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes, Dalot; Mbeumo, Mount; Zirkzee.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf; Potts, Soucek; Bowen, Mateus Fernandes, Luis Guilherme; Wilson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1