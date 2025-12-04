Pronostico Brest-Monaco: si rientra in zona Europa

Brest-Monaco è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Una vittoria come quella dello scorso fine settimana, vale a dire avendo la meglio sul Psg, può regalare non solo i tre punti, quelli arrivano nell’immediato, ma può dare fiducia e autostima in maniera importante. E questo si vede a lungo andare.

Certamente nessuno si aspettava che un Monaco che stava attraversando un momento delicato fosse riuscito a prendersi l’intero malloppo con i campioni in carica, sia in Francia che in Europa. Ma i monegaschi hanno messo in campo tutto quello che serve per vincere una partita del genere contro una squadra oggettivamente più forte. E anche la fortuna questa volta ha aiutato.

Dopo vittorie del genere, e succede dappertutto, si dice che il prossimo impegno è la prova del nove. Ebbene, crediamo che stavolta, e non ne abusiamo mai di questo concetto, possa essere sicuramente azzeccato. Contro un Brest che viene da due vittorie di fila e che ha rimesso a posto una classifica che sembrava davvero complicata, il Monaco deve dimostrare ancora una volta di essere pronto a riprendersi un posto in Europa. Adesso la truppa ospite sarebbe fuori da tutte le manifestazioni del prossimo anno, ma qualora arrivassero tre punti in questo scontro, si aprirebbero di nuovo le porte.

Come vedere Brest-Monaco in diretta tv e in streaming