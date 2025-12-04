Pronostico Brest-Monaco: si rientra in zona Europa

Brest-Monaco è una partita della quindicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 19:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Una vittoria come quella dello scorso fine settimana, vale a dire avendo la meglio sul Psg, può regalare non solo i tre punti, quelli arrivano nell’immediato, ma può dare fiducia e autostima in maniera importante. E questo si vede a lungo andare.
Certamente nessuno si aspettava che un Monaco che stava attraversando un momento delicato fosse riuscito a prendersi l’intero malloppo con i campioni in carica, sia in Francia che in Europa. Ma i monegaschi hanno messo in campo tutto quello che serve per vincere una partita del genere contro una squadra oggettivamente più forte. E anche la fortuna questa volta ha aiutato.
Dopo vittorie del genere, e succede dappertutto, si dice che il prossimo impegno è la prova del nove. Ebbene, crediamo che stavolta, e non ne abusiamo mai di questo concetto, possa essere sicuramente azzeccato. Contro un Brest che viene da due vittorie di fila e che ha rimesso a posto una classifica che sembrava davvero complicata, il Monaco deve dimostrare ancora una volta di essere pronto a riprendersi un posto in Europa. Adesso la truppa ospite sarebbe fuori da tutte le manifestazioni del prossimo anno, ma qualora arrivassero tre punti in questo scontro, si aprirebbero di nuovo le porte.
Come vedere Brest-Monaco in diretta tv e in streaming
Brest-Monaco è in programma venerdì alle 19. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Monaco è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.47 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Ci aspettiamo un’altra vittoria del Monaco dopo quella vista contro il Psg. Un match da almeno un gol per squadra anche. Ma la quota da tentare, assai gustosa, è quella del colpaccio esterno.
Le probabili formazioni di Brest-Monaco
BREST (4-2-3-1): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Guindo; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Mboup; Ajorque.
MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Keherer, Salisu, Teze; Vanderson, Camara, Coilubaly, Outtara; Akliouche, Fati; Balogun.