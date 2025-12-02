Pronostico Wolverhampton-Nottingham: è la mazzata finale

Wolverhampton-Nottingham è una partita della quattordicesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due punti in tredici giornate sono quasi una sentenza. Nessuna squadra è mai riuscita a salvarsi in Premier League senza nessuna vittoria in questo arco di tempo. Evidente che per il Wolverhampton si apriranno – a meno di miracoli, perché proprio di questo si parla – le porte della Serie B inglese, non potrebbe essere altrimenti.

Quando le cose iniziano male non possono che finire peggio. E contro un Nottingham che si trova poco fuori la zona retrocessione, ma che nelle ultime cinque partite ha fatto quattro risultati utili con tre vittorie, le possibilità di prendersi dei punti sono davvero ridotte al minimo. Anzi, non ce ne stanno proprio secondo il nostro modesto avviso.

Vero è che contro il Brighton, nello scorso fine settimana, gli ospiti ci hanno rimesso le penne in casa. Ma è altrettanto vero che da quando c’è stato il cambio tecnico con Dyche che ha preso il posto di Postecoglou, parliamo di una squadra che ha ritrovato quello spiriti che serve per riuscire a rifare un campionato importante, di certo non come quello dello scorso anno, ma molto simile.

Come vedere Wolverhampton-Nottingham in diretta tv e in streaming

La sfida Wolverhampton-Nottingham è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Nottingham vincente che si allontanerà da quella che è una situazione di classifica complicata. Wolverhampton sempre più giù e ormai destinato alla retrocessione.

Le probabili formazioni di Wolverhampton-Nottingham

WOLVERHAMPTON (4-2-3-1): Johnstone; Mosquera, Agbadou, T Gomes; Tchatchoua, Andre, G Gomes, Moller Wolfe; Arias, Bellegarde, Strand Larsen.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1