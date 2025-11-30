Pronostico Lione-Nantes: grande balzo di Fonseca

Lione-Nantes è una partita della quattordicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Non vinceva da cinque partite il Lione di Paulo Fonseca che ha sfruttato il semplice turno in Europa League contro il Maccabi Tel Aviv per ritrovare il sorriso. Sei a zero in trasferta, tutto semplice, e sorriso ritrovato per rimettere le cose a posto anche in campionato.

Contro il Nantes in casa – Lione vincente negli ultimi due scontri diretti giocati contro questa squadra davanti ai propri tifosi – gli uomini dell’ex allenatore del Milan hanno una grossa possibilità: rientrare nelle zone che valgono un posto in Europa ma soprattutto vedere da vicino anche la Champions League. La classifica nelle zone alte del massimo campionato francese è cortissima. Il Psg non è scappato, il Marsiglia insegue ad un punto, e alla fine i veri valori verranno fuori. E il Lione dentro la sua rosa ha elementi in grado di tenere testa quasi a tutte.

Ecco perché la vittoria di stasera ci appare scontata anche per quella che è la classifica della formazione ospite: undici punti per i gialloverdi che si potrebbero anche trovare dentro (adesso sono fuori per via della differenza reti) la zona retrocessione.

Come vedere Lione-Nantes in diretta tv e in streaming