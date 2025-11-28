Pronostico Manchester City-Leeds: il bilancio è di 16-2

Manchester City-Leeds è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Non ha giustificazioni il Manchester City e non deve trovare nemmeno alibi, anche perché non ce ne stanno. E l’unico modo per venire fuori da una situazione complicata che si è venuta a creare dopo due sconfitte di fila è solamente la vittoria in casa contro il Leeds.

La Premier sembra già andata via – anche se ci sarà Chelsea-Arsenal nel corso del weekend – ma la truppa di Guardiola è troppo altalenante: la continuità degli anni passati (e nemmeno l’anno scorso c’è stata) quella che ti permette di prenderti le vittorie che servono, poi, a vincere il campionato, è solo un ricordo. Eppure, contro il Leeds – che si presenta da tre sconfitte di fila – ci pare possa arrivare un mezzo sorriso per Guardiola che era già spalle al muro all’inizio della settimana prima della sconfitta interna contro il Leverkusen, figuriamoci adesso. L’obiettivo è vincere e magari cercare di rosicchiare punti a quelle che stanno davanti approfittando in qualche modo dello scontro diretto.

Nelle ultime quattro partite giocate contro il Leeds non c’è mai stata storia: quattro vittorie del City con sedici gol fatti e solamente due subiti. Il dislivello è evidente ed è rimasto identico (se non aumentato) visto che gli ospiti sono una squadra neopromossa. E allora ecco che torna il sorriso.

Il pronostico

Verrà aggiornato il bilancio che vi abbiamo proposto nel titolo. Un match che il City vincerà senza problemi. Una gara questa da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Manchester City-Leeds

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland.

LEEDS (4-3-3): Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Gruev, Ampadu, Tanaka; James, Nmecha, Gnonto.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1