Pronostico Everton-Newcastle: la prova di forza ribalta tutto

Everton-Newcastle è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quella di lunedì scorso sul campo del Manchester United, in dieci per tutta la partita – il rosso a Gueye per uno schiaffo al compagno – ha fatto capire una cosa: l’Everton è una vera e propria squadra che non si perde durante i match. Che rema tutta dalla stesa parte.

Tre punti pesantissimi quelli a Old Trafford per i blu di Liverpool che hanno staccato di tre lunghezze, appunto, un Newcastle che dopo la bella affermazione contro il City in campionato ha perso in rimonta a Marsiglia in Champions League. Anche il fatto di aver giocato il giorno dopo del monday night, quindi con un giorno in meno di riposo, potrebbe influire nelle sorti di questa partita. Di certo dentro l’Everton un’affermazione come quella di Manchester può dare ulteriori certezze, fa alzare il livello di appartenenza e poi il caso è stato anche chiuso con un video sui social.

Quindi è evidente che tutti noi guardiamo in maniera diversa questa partita in programma nel pomeriggio di sabato. Se in qualsiasi altro momento avremmo detto che il Newcastle sarebbe partito con tutti i favori del pronostico, adesso ci andiamo con i piedi di piombo e diciamo che abbiamo una sola certezza. E vi diciamo sotto qual è.

Come vedere Everton-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Everton-Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Visti gli ultimi risultati di queste formazioni crediamo che la certezza possa essere il GOL, quindi con entrambe a segno. Occhio anche al pareggio che ci pare il risultato più probabile.

Le probabili formazioni di Everton-Newcastle

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Botman, Thiaw, Burn; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Woltemade, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1