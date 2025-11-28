Pronostici Bundesliga 29 novembre ore 15:30: si torna a gioire dopo la delusione europea

Bundesliga, il Bayern Monaco ospita il disastroso St. Pauli all’Allianz Arena dopo la prima sconfitta stagionale con l’Arsenal in Champions League.

Un gol del gioiellino Karl (il classe 2008 si sta ritagliando sempre più spazio, anche per via delle numerose assenze) mercoledì scorso non è bastato al Bayern Monaco per evitare la prima sconfitta stagionale. La squadra di Vincent Kompany, imbattuta da oltre quattro mesi, si è dovuta arrendere 3-1 all’Arsenal, nella sfida che vedeva opposte le compagini attualmente più in forma d’Europa.

I Gunners sono riusciti a disinnescare lo strapotere offensivo dei bavaresi, che in quel di Londra hanno prodotto a malapena lo 0,65 di xG. Percentuale bassissima se consideriamo gli standard dei campioni di Germania, già a quota 41 gol in 11 partite di Bundesliga.

La sensazione è che le defezioni abbiano pesato più del previsto. Questo Bayern, ad esempio, non può fare a meno di un giocatore come Luis Diaz, squalificato contro l’Arsenal, ma in partite del genere avrebbe fatto decisamente comodo anche l’estro di Musiala, la stella di questa squadra ancora fermo per infortunio.

In patria, invece, questa versione del Bayern Monaco basta e avanza per collezionare vittorie su vittorie. Kane e compagni finora non hanno trovato particolari intoppi nel proprio campionato e lo si intuisce buttando un’occhiata alla classifica. I numeri sono sbalorditivi: 10 vittorie, un pareggio e neppure una sconfitta. Una settimana fa gli uomini di Kompany hanno travolto 6-2 il Friburgo all’Allianz Arena, ripartendo immediatamente dopo il pari con l’Union Berlino (2-2), primo mezzo passo falso dei detentori del titolo.

Difficile, stando così le cose, ipotizzare un risultato diverso da un’altra vittoria roboante nella sfida con il St. Pauli, in caduta libera da metà settembre. Dopo aver collezionato 7 punti nelle prime tre giornate, la squadra guidata dall’ex tecnico del Genoa Alexander Blessin ha smarrito la rotta e da oltre due mesi non fa che incassare sconfitte. Solo in due (Mainz e Heidenheim) hanno fatto peggio del club di Amburgo ed è la ragione per la quale i marroni non sono ancora ultimi.

Le previsioni sulle altre partite

Non perde da tre partite l’Union Berlino. Dopo aver fatto l’impresa contro il Bayern Monaco, i capitolini sono andati a vincere 1-0 in casa del St. Pauli, castigato da un gol di Khedira. Altra prestazione solida da parte degli uomini di Steffen Baumgart, che si stanno ormai assestando a metà classifica, subito a ridosso della zona Europa. Il calendario fornisce un ulteriore assist all’Union: l’Heidenheim, oltre ad essere fanalino di coda, è l’unica squadra a non aver totalizzato punti in trasferta, segnando solo due reti.

Appaiato a quota 15 punti come l’Union Berlino, c’è pure il Werder Brema, che una settimana fa dopo 5 risultati utili ha perso a Lipsia 2-0 vedendosi interrompere la lunga striscia positiva.

I biancoverdi dovrebbero voltare pagina davanti al proprio pubblico, dove vincono da tre gare di fila. Leggermente favorito il Werder nella sfida con il Colonia, che si preannuncia equilibrata e che, a giudicare dai numeri offensivi degli ospiti (hanno l’attacco più prolifico dal decimo posto in giù) non dovrebbe lesinare emozioni.

Chiudiamo con l’Hoffenheim settimo in classifica: il club di Sinsheim vuole rimanere ai piani alti e contro l’Augsburg, a secco di vittorie in trasferta da agosto, molto probabilmente arriverà il sesto risultato utile consecutivo.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino (in Union Berlino-Heidenheim)

Hoffenheim o pareggio (in Hoffenheim-Augsburg)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bayern Monaco-St. Pauli

Werder Brema-Colonia

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Werder Brema-Colonia

Hoffenheim-Augsburg

Bundesliga: la partita da meno di tre gol complessivi

Union Berlino-Heidenheim

