Pronostico Pafos-Monaco: la rinascita in Europa

Pafos-Monaco è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Se in campionato il Monaco sta faticando e anche molto, in Europa, invece, si è rimesso in carreggiata nel turno precedente andando a vincere sul difficile campo del Bodo. Una vittoria pesantissima per i monegaschi.
Viene, invece, da una serie di quattro risultati utili di fila il Pafos che, vorrebbe diventare la prima squadra cipriota a vincere due partite di fila nella storia di questa manifestazione. Sì, perché nel turno precedente sul campo del Pafos è caduto in maniera clamorosa il Villarreal: un’affermazione inaspettata e contro ogni pronostico. Ma non è sempre facile riuscire ad avere la meglio contro formazioni che sono più forti in tutto e per tutto e non solo sulla carta.
In Europa, il Monaco inoltre, è riuscito a mantenere la porta inviolata per due partite di fila. E, qualora i francesi riuscissero a vincere di nuovo in questo modo, vale a dire senza dover raccogliere il pallone in fondo al sacco, riuscirebbero a piazzare una serie di tre vittorie senza prendere reti: una cosa che non succede da dieci anni.
Come vedere Pafos-Monaco in diretta tv e in streaming
La sfida Pafos-Monaco è in programma mercoledì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Comparazione quote
Il segno NO GOL è quotato a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. La vittoria del Monaco, invece, ha un valore di 1.58 su Goldbet e Lottomatica e 1.60 su Snai
Il pronostico
Monaco vincente dentro una partita con una sola squadra a segno, quella ospite. Il colpaccio esterno è nelle corde dei francesi che in Europa hanno un passo diverso rispetto al campionato.
Le probabili formazioni di Pafos-Monaco
PAFOS (4-3-3): Michail; Felipe, Luckassen, Luiz, Sema; Sunjic, Goldar, Pepe; Jaja, Dragomir, Quina.
MONACO (3-4-2-1): Hradecky; Kehrer, Salisu, Henrique; Minamino, Teze, Zakaria, Ouattara; Akliouche, Golovin; Balogun.