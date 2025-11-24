Pronostico Pafos-Monaco: la rinascita in Europa

Pafos-Monaco è una partita della quinta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Se in campionato il Monaco sta faticando e anche molto, in Europa, invece, si è rimesso in carreggiata nel turno precedente andando a vincere sul difficile campo del Bodo. Una vittoria pesantissima per i monegaschi.

Viene, invece, da una serie di quattro risultati utili di fila il Pafos che, vorrebbe diventare la prima squadra cipriota a vincere due partite di fila nella storia di questa manifestazione. Sì, perché nel turno precedente sul campo del Pafos è caduto in maniera clamorosa il Villarreal: un’affermazione inaspettata e contro ogni pronostico. Ma non è sempre facile riuscire ad avere la meglio contro formazioni che sono più forti in tutto e per tutto e non solo sulla carta.

In Europa, il Monaco inoltre, è riuscito a mantenere la porta inviolata per due partite di fila. E, qualora i francesi riuscissero a vincere di nuovo in questo modo, vale a dire senza dover raccogliere il pallone in fondo al sacco, riuscirebbero a piazzare una serie di tre vittorie senza prendere reti: una cosa che non succede da dieci anni.

Come vedere Pafos-Monaco in diretta tv e in streaming