Pronostico Manchester United-Everton, fortezza Old Trafford: l’imbattibilità continua

Manchester United-Everton è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

C’è vita sul pianeta Manchester United. Ruben Amorim e i suoi Red Devils l’hanno dimostrato negli ultimi due mesi, ritrovando quel minimo di continuità, indispensabile per scongiurare un nuovo terremoto in panchina. Dalla sconfitta con il Brentford, risalente allo scorso settembre, Bruno Fernandes e compagni non hanno più perso, inanellando tre vittorie di fila – tra cui la grande soddisfazione di espugnare Anfield Road e battere a domicilio il Liverpool – e due pareggi in trasferta, entrambi ottenuti grazie a rimonte, la prima in casa del Nottingham Forest e la seconda a Londra contro il Tottenham (protagonista del match l’ex juventino de Ligt, che con un suo gol ha riacciuffato gli Spurs in pieno recupero).

Il tecnico portoghese, insomma, ha saputo approfittare di quella che forse era l’ultima chance concessagli dal club, che in caso di altri ko, dopo la disfatta di Brentford a settembre, era probabilmente pronto a licenziare l’ex allenatore dello Sporting.

Grazie a questa striscia positiva il Manchester United ha potuto scalare la classifica: il quarto posto e la zona Champions League sono di nuovo lì a due passi, nel momento in cui scriviamo i Red Devils hanno un punto in meno del Sunderland quarto e fanno parte di un nutritissimo gruppo di squadre.

Tra queste non c’è l’Everton, prossimo avversario dello United a Old Trafford nel posticipo della dodicesima giornata. I Toffees, tuttavia, non sono lontanissimi. La classifica è molto corta e con una’eventuale vittoria nella vicina Manchester raggiungerebbero a quota 18 la squadra di Amorim. Finora quello degli uomini di David Moyes è un campionato in linea con quelle che erano le aspettative: il club di Liverpool si tiene a distanza dalla zona retrocessione ma l’auspicio del tecnico scozzese è trovare un pizzico di continuità in più. Per riuscirci l’Everton dovrà migliorare il rendimento in trasferta: solo 4 dei 15 punti conquistati in 11 giornate di Premier League sono arrivati fuori casa.

Come vedere Manchester United-Everton in diretta tv e in streaming

La sfida Manchester United-Everton è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester United è quotata a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

La serie positiva del Manchester United dovrebbe proseguire anche dopo il match con l’Everton, squadra ostica ma che in trasferta fa più fatica (i Red Devils, invece, in casa sono imbattuti da agosto). Nonostante l’assenza di un attaccante di primo piano tra i Toffees – l’attuale capocannoniere è un centrocampista, Ndiaye – gli ospiti dovrebbero comunque riuscire a segnare almeno un gol a Old Trafford, approfittando dei problemi difensivi dei padroni di casa, ancora troppo vulnerabili dietro.

Le probabili formazioni di Manchester United-Everton

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Yoro, de Ligt, Shaw; Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Diallo; Cunha.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1