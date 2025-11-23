Pronostico Lille-Paris FC: vittoria e balzo in classifica

Lille-Paris FC è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.
Una vittoria decisamente alla portata per il Lille, che con questi tre punti andrebbe al quarto posto in classifica. Una gara quindi importante per la truppa di Genesio, che ha sensazione positive nell’affrontare un Paris FC che di punti ne ha quattordici – quindi molto sereno in classifica – e che ha messo molto fieno in cascina per raggiungere quello è l’unico obiettivo stagionale, la salvezza.
Non esistono confronti nella storia di queste due squadre. Gli ospiti sono alla prima esperienza nella massima serie francese quindi per loro è tutto nuovo. Anche se l’impatto, come detto, è stato importante. Molto buono senza dubbio, forse anche al di sopra di quelle che erano le aspettative per questo club.
Ovvio, il Lille è una squadra che ha dei giocatori importanti e che, come sappiamo, è stata inoltre costruita per fare un campionato di vertice e magari nemmeno accontentarsi di un posto nella prossima Europa League ma di prendersi anche uno in Champions. E, per arrivarci si devono vincere questo tipo di partite.
Come vedere Lille-Paris FC in diretta tv e in streaming
Lille-Paris FC è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
Una gara che il Lille porterà a casa senza problemi dentro un match che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Lille-Paris FC
LILLE (4-4-2): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Perraud; Broholm, Bouaddi, Haraldsson, Correia; Giroud, Fernandez-Pardo.
PARIS FC (4-1-2-3): Nkambadio; Chergui, Mbow, Kolodziejczak, De Smet; Camara; M. Lopez, Lees-Melou; Kebbal, Geubbels, Simon.