Pronostico Arsenal-Tottenham: quel forfait in difesa che può fare la differenza

Arsenal-Tottenham è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il grande protagonista della domenica della Premier League è il derby di Londra Nord fra Arsenal e Tottenham, il primo stagionale. I due club londinesi, pur non scendendo in campo per via della sosta, hanno vissuto due settimane turbolente: gli infortuni hanno tolto il sonno ad entrambi gli allenatori. Il più preoccupato è soprattutto Mikel Arteta, tecnico dei Gunners, che nei giorni scorsi ha appreso a malincuore la notizia dell’infortunio del difensore centrale Gabriel, fattosi male durante l’amichevole tra Brasile e Senegal. Un problema all’inguine che molto probabilmente terrà fuori fino a gennaio uno dei punti fermi di quest’Arsenal.

Se i Gunners stanno dominando la Premier League – dopo 11 giornate sono primi, a +4 sulla seconda – lo devono principalmente ad una difesa impermeabile, che finora ha subito solamente 5 gol. E se fare gol all’Arsenal è molto complicato il merito è anche di Gabriel, che con la sua fisicità e la sua bravura nel gioco aereo consente ad Arteta di tenere la linea difensiva alta e di sviluppare il suo gioco senza incassare tante reti. La sua assenza rappresenta dunque un problema non indifferente: nel derby, oltre a lui, non ci saranno neppure Odegaard, Madueke, Gabriel Jesus e Havertz, mentre il centravanti svedese Gyokeres continua ad essere in dubbio.

In casa Spurs il tecnico Thomas Frank ha più o meno gli stessi grattacapi. La sfilza degli infortunati, se vogliamo, è ancora più lunga. Almeno 9 i giocatori che salteranno la stracittadina, da Bissouma a Kulusevski, passando per Takai, Dragusin, Maddison, Gray, Solanke, Kolo Muani e Davies. L’allenatore danese spera di poter recuperare almeno Kudus, non ancora al 100%. Tottenham che quindi dovrà fare di necessità virtù, anche se questi nuovi Spurs hanno dimostrato di sapersela cavare molto bene nelle difficoltà.

In trasferta, ad esempio, il Tottenham ha conquistato più punti di tutti insieme all’Arsenal ed è anche grazie al rendimento esterno se i londinesi sono quinti in classifica ad una sola incollatura dalla zona Champions League nonostante qualche passo falso di troppo.

Come vedere Arsenal-Tottenham in diretta tv e in streaming

Arsenal-Tottenham è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.97 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

L’Arsenal si è aggiudicato gli ultimi tre derby – il Tottenham non batte i cugini dal 2022 – ma senza Gabriel potrebbe fare più fatica in difesa, motivo per cui ipotizziamo una gara da almeno una rete per parte. Non è da escludere che gli Spurs, pur non partendo favoriti, riescano a mettere in difficoltà la capolista della Premier League. In trasferta viaggiano alla grande ed in questa stagione hanno già dimostrato di saper tenere testa a squadre più forti come Manchester City e PSG.

Le probabili formazioni di Arsenal-Tottenham

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Hincapié, Calafiori; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Merino.
TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Bentancur, Palhinha; Kudus, Xavi Simons, Odobert; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
