Pronostico Liverpool-Nottingham Forest: Slot stavolta non sbaglia

Liverpool-Nottingham è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Visto l’andamento dell’Arsenal – che ha macinato gioco e punti in questo avvio di stagione – il Liverpool potrebbe aver già abdicato dopo aver vinto la Premier League lo scorso anno. Certo, manca ancora una vita, ma la truppa di Arteta fino al momento non ha mai mandato un segnale negativo. A differenza di quanto fatto dai Reds.

Che con 18 punti in classifica non si possono permettere di sbagliare. Ci si sta interrogando, da quelle parti, anche sul possibile futuro di Arne Slot che dopo un anno di luna di miele sta pagando a caro prezzo la pressione che c’è. E manca pure l’apporto dei nuovi arrivati: giocatori di altissimo valore pagati e strapagati che stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative. Una questione aperta insomma ma contro un Nottingham che ha iniziato malissimo il proprio campionato, i padroni di casa non possono più sbagliare.

Gli ospiti hanno già cambiato allenatore ma non hanno del tutto avuto lo scossone che si aspettavano. Il Nottingham è penultimo in classifica e fa impressione vedere i 20 gol subiti che sono tantissimi rispetto a quelli presi lo scorso anno. Difesa ballerina nella quale il Liverpool si inserirà cercando di scacciare tutti i cattivi pensieri.

Come vedere Liverpool-Nottingham in diretta tv e in streaming

La sfida Liverpool-Nottingham è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata 1.42 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.68 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Snai.

Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive la vittoria del Liverpool ci pare davvero alla portata per la truppa di Slot. Che cercherà di iniziare un cammino diverso rispetto a quello visto fino al momento.

Le probabili formazioni di Liverpool-Nottingham

LIVERPOOL (4-3-3): Mamardahavili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Wirtz.

NOTTINGHAM (4-2-3-1): Sels; Savona, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Domunguez; Igor Jesus.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1