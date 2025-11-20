Pronostico PSG-Le Havre: adesso la strada è in discesa

Psg-Le Havre è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Riconquistato il primo posto in classifica dopo averlo lasciato nelle mani del Marsiglia per qualche settimana (sono due i punti di vantaggio per la formazione di Luis Enrique) il compito dei parigini adesso, che in Champions League hanno conosciuto la prima sconfitta contro il Bayern Monaco che comunque non ha precluso nulla, è quello di mantenere la vetta della Ligue 1 fino al termine della stagione. Obiettivo che tutti conoscono, ovviamente.

Il ritorno dopo la sosta sarà soft per i campioni d’Europa in carica, molto soft. Affrontano un Le Havre che fino al momento ha conquistato 14 punti nel proprio campionato che è, pure, abbastanza distante dalle zone rosse della classifica. Insomma, una squadra che ha iniziato bene la stagione e che per quanto visto fino al momento, nonostante siamo ancora ad un terzo del campionato, non dovrebbe avere problemi.

Di certo gli ospiti non si attendono di vincere partite del genere per raggiungere la salvezza. Nonostante un avvio di stagione complicato (se così possiamo dire) rispetto agli anni scorsi, il Psg è una squadra che sicuramente chiuderà il campionato davanti a tutti e che questo tipo di partite riprenderà a vincerle senza chissà quali particolari problemi.

Come vedere Psg-Le Havre in diretta tv e in streaming