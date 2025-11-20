Pronostico Burnley-Chelsea: Maresca rimane terzo

Burnley-Chelsea è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Anche se impegnato in trasferta, su un campo non semplice, la qualità del Chelsea di Enzo Maresca è troppo importante per un Burnley che sa benissimo che non sono queste le partite da vincere per raggiungere la salvezza. Le ultime due sconfitte inoltre, arrivate prima della sosta, fotografano un momento non positivo dei padroni di casa che sì, hanno sicuramente hanno avuto il tempo di lavorare, ma poi le qualità rimangono sempre quelle.

I Blues sono terzi in classifica e vogliono rimanere, nella peggiore delle ipotesi, in questa posizione. Parliamo di un club che ha vinto la Conferenza – assai semplice – e anche del Mondiale. Quindi da quelle parti nessuno si può nascondere. Inoltre in estate nonostante qualche addio importante ci sono stati i soliti investimenti e, l’obiettivo, non è solo quello di rimanere almeno dentro la Champions del prossimo anno, ma anche cercare di sfruttare i possibili passi falsi di quelle che stanno davanti.

Chelsea, insomma, ampiamente favorito in questo match che si prenderà, inoltre, la solita vittoria contro il Burnley in trasferta. Nelle ultime due uscite su questo campo i Blues hanno segnato otto gol (quattro e quattro), quindi anche i precedenti ci aiutano.

Come vedere Burnley-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Burnley-Chelsea è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata 1.48 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su GoldBet e Lottomatica e 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quota della vittoria del Chelsea è molto interessante. I Blues però qualche problema difensivo lo hanno evidenziato e una rete la potrebbero prendere. Quindi occhio al 2 con la combo GOL.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Burnley-Chelsea

BURNLEY (4-2-3-1): Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Cullen, Florentino: Tchaouna, Ugochukwu, Antonhy; Flemming.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3