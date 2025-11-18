Pronostico Ecuador-Nuova Zelanda: una prima volta storica

Ecuador-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì alle 2:30: probabili formazioni e pronostico

Non si sono mai affrontate nel corso della loro storia Ecuador e Nuova Zelanda. Ecco perché ci sarà una prima volta storia tra queste due formazioni. Anzi, soprattutto per i sudamericani.

L’Ecuador non perde da oltre un anno e ha chiuso al secondo posto nelle qualificazioni al prossimo Mondiale. Un cammino incredibile, fatto di tantissime vittorie ma anche di diversi pareggi, con una peculiarità: il fatto di non subire quasi mai gol. La prima amichevole, invece, contro formazioni del Sud America della Nuova Zelanda (quella giocata la scorsa settimana) è andata male. Una sconfitta pronosticabile così com’è pronosticabile un’altra debacle e, questa volta, a differenza di quanto successo contro la Colombia, le cose potrebbe anche andare peggio.

E come vi chiederete voi. Bene, tenendo conto dei numeri difensivi che l’Ecuador ha piazzato nel corso delle qualificazioni al mondiale, sarà difficile riuscire a trovare anche il gol della bandiera.

Come vedere Ecuador-Nuova Zelanda in diretta tv e in streaming

La sfida Ecuador-Nuova Zelanda è in programma mercoledì alle 2:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria dell’Ecuador è quotata 1.37 su Goldbet e Lottomatica e 1.37 su Snai. Il segno NO GOL ha un valore di 1.50 su GoldBet e Lottomatica e 1.53 su Snai.

Il pronostico

Una sfida assai semplice per l’Ecuador, che si prenderà una vittoria che darà morale in vista del Mondiale senza nemmeno subire gol.

Le probabili formazioni di Ecuador-Nuova Zelanda

ECUADOR (4-4-2): Gallindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Rodriguez, Valencia.

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Tulloma, Surman, Boxall, De Vries; Stamenic, Bell; Just, Singh, Garbett; Barbarousses.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0