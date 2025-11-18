Pronostico Colombia-Australia: la storia si ripete

Colombia-Australia è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì alle 2:30: probabili formazioni e pronostico

Nei due precedenti che esistono tra queste due nazionali, l’Australia non ha mai vinto. Un pareggio e una vittoria colombiana che si presenta, a questo appuntamento, dopo aver battuto sempre in un’altra amichevole la Nuova Zelanda. Quindi c’è un feeling particolari con le nazionali che arrivano da quella parte del mondo.

Un feeling che verrà ribadito anche nella notte tra lunedì e martedì perché, oggettivamente, la Colombia rispetto all’Australia ha una storia completamente diversa. Una storia fatta anche di partite importanti portate a casa. E lo abbiamo visto anche nelle qualificazioni al Mondiale sudamericano, visto che il pass è arrivato quasi in scioltezza, senza mai soffrire più di tanto. In rosa, i colombiani, hanno dei giocatori decisivi e importanti. Gente in grado di fare la differenza in qualsiasi momento a differenza di quanto si vede nella nazionale australiana. Che sì, in Patria – o nelle vicinanze – rimane una delle squadre maggiormente affidabili, ma quando si sposta non riesce quasi mai a imporsi. Succederà così anche questa volta.

Come vedere Colombia-Australia in diretta tv e in streaming

La sfida Colombia-Australia è in programma mercoledì alle 2:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Colombia è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai. Il segno NO GOL ha un valore di 1.48 su GoldBet e Lottomatica e 1.53 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una vittoria della Colombia è ampiamente pronosticabile. Magari dentro una gara con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Colombia-Australia

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Angulo Mosquera, Cuesta, Mina, S. Arias; Lerma, Puerta; Diaz, Rodriguez, J. Arias; Cordoba.

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Miller, Degenek, Trewin; Geria, Okon-Engstler, Metcalfe, O’Neill; McGree, Irankunda; Toure.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0