Pronostico Colombia-Australia: la storia si ripete

di

Colombia-Australia è un’amichevole internazionale che si gioca mercoledì alle 2:30: probabili formazioni e pronostico 

Nei due precedenti che esistono tra queste due nazionali, l’Australia non ha mai vinto. Un pareggio e una vittoria colombiana che si presenta, a questo appuntamento, dopo aver battuto sempre in un’altra amichevole la Nuova Zelanda. Quindi c’è un feeling particolari con le nazionali che arrivano da quella parte del mondo.

Pronostico Colombia-Australia
Pronostico Colombia-Australia: la storia si ripete (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Un feeling che verrà ribadito anche nella notte tra lunedì e martedì perché, oggettivamente, la Colombia rispetto all’Australia ha una storia completamente diversa. Una storia fatta anche di partite importanti portate a casa. E lo abbiamo visto anche nelle qualificazioni al Mondiale sudamericano, visto che il pass è arrivato quasi in scioltezza, senza mai soffrire più di tanto. In rosa, i colombiani, hanno dei giocatori decisivi e importanti. Gente in grado di fare la differenza in qualsiasi momento a differenza di quanto si vede nella nazionale australiana. Che sì, in Patria – o nelle vicinanze – rimane una delle squadre maggiormente affidabili, ma quando si sposta non riesce quasi mai a imporsi. Succederà così anche questa volta.

Come vedere Colombia-Australia in diretta tv e in streaming

Come vedere Colombia-Australia
Come vedere Colombia-Australia in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Colombia-Australia è in programma mercoledì alle 2:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Comparazione quote

La vittoria della Colombia è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e 1.35 su Snai. Il segno NO GOL ha un valore di 1.48 su GoldBet e Lottomatica e 1.53 su Snai.

Il pronostico

Una vittoria della Colombia è ampiamente pronosticabile. Magari dentro una gara con una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Colombia-Australia

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Angulo Mosquera, Cuesta, Mina, S. Arias; Lerma, Puerta; Diaz, Rodriguez, J. Arias; Cordoba.
AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Miller, Degenek, Trewin; Geria, Okon-Engstler, Metcalfe, O’Neill; McGree, Irankunda; Toure.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

