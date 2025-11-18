Pronostico Brasile-Tunisia: Ancelotti sorride ancora

Brasile-Tunisia è un’amichevole internazionale che si gioca martedì alle 20:30: probabili formazioni e pronostico

Di nuovo in campo neutro (stavolta si gioca in Francia dopo Londra), il Brasile di Carlo Ancelotti continua a preparare il prossimo Mondiale. E stavolta in amichevole c’è la Tunisia.

Dopo aver battuto il Ghana – due a zero – la nazionale verdeoro vuole cercare la terza vittoria nelle ultime sei partite contro nazionali africane. Sì, perché il cammino nell’ultimo periodo non è stato ottimo con due vittorie e tre sconfitte. Da quando c’è Ancelotti in panchina, inoltre, già due sconfitte (in generale) sono arrivate. Entrambe ininfluenti, c’è da dirlo, nell’ultima partita di qualificazioni al Mondiale che non aveva senso e nell’amichevole contro il Giappone. Carletto, inoltre, ne ha vinte già quattro ma anche lui sa benissimo che, su quella panchina, c’è poco spazio a risultati diversi da vittorie.

La Tunisia, nelle dieci partite giocate per le qualificazioni alla Coppa del Mondo ne ha vinte dieci e pareggiata una sola. Dominante, in poche parole. Appena sono finite le partite ufficiali, però (nelle quali non è stato subito nemmeno un gol) l’attenzione si è abbassata e sono arrivati dei risultati un po’ così che, ovvio, non compromettono nulla. Il Brasile, comunque, e lo sappiamo tutti, è una nazionale nettamente superiore a quasi tutte le nazionali del mondo e Ancelotti vuole chiudere questa doppia esperienza europea con una vittoria. Che senza dubbio arriverà.

Come vedere Brasile-Tunisia in diretta tv e in streaming

La sfida Brasile-Tunisia è in programma martedì alle 20:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

Il pronostico

Ancora vincente la nazionale di Carlo Ancelotti dentro un match con una sola squadra a segno. Quella del tecnico italiano, ovviamente.

Le probabili formazioni di Brasile-Tunisia

BRASILE (4-2-3-1): Bento; Franca, Marquinhos, Militao, Sandro; Fabinho, Paqueta; Estevao, Rodrygo; Vinicius, Pedro.

TUNISIA (4-1-4-1): Dahmen; Abdi, Talbihis, Meriah, Valery; Skhiri; Saad, Mejbri, Ghabi, Layouni; Chaouat.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0