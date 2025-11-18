Pronostico Bielorussia-Grecia: altra goleada per affogare la delusione

Bielorussia-Grecia è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca martedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Mentre Scozia e Danimarca nell’ultima giornata delle qualificazioni Uefa si contenderanno il primo posto nel gruppo C, a Bielorussia e Grecia non rimane che leccarsi le ferite. Nessuna delle due, infatti, l’estate prossima andrà ai Mondiali nordamericani. La classifica parla chiaro, con gli ellenici terzi a quota 6 punti – irraggiungibile la seconda piazza, visto che gli scozzesi sono a +4 – ed i bielorussi che giacciono da tempo all’ultimo posto, capaci di conquistare a malapena un punto in cinque partite.

Non c’è neppure il paracadute della Nations League. Né Grecia né Bielorussia hanno vinto i rispettivi giorni della manifestazione vinta lo scorso giugno dal Portogallo e non hanno alcuna possibilità di centrare i playoff.

La Grecia è riuscita comunque a scombinare i piani della Scozia nel weekend, battendo 3-2 i britannici nel catino del Karaiskakis, lo stadio dell’Olympiacos.

Tanti rimpianti per gli ellenici

Una prestazione che non fa altro che alimentare i rimpianti della selezione di Ivan Jovanovic, incapace di collezionare punti nella doppia sfida con la Danimarca a differenza degli scozzesi.

Tra le cause del flop ellenico c’è anche una difesa troppo ballerina. In 5 partite la Grecia ha incassato la bellezza di 12 gol e non ne ha mai subiti meno di due (ad eccezione della gara d’andata con la Bielorussia). Per quanto riguarda gli uomini di Carlos Alos Ferrer, il primo punto è arrivato sabato scorso in un match che sulla carta non avrebbe dovuto riservare sorprese, quello con la Danimarca. La Bielorussia invece ha svestito i panni della vittima sacrificale e nel secondo tempo grazie a due gol nel giro di pochi minuti ha ribaltato i danesi, i quali hanno poi riportato il risultato in parità a 10 minuti dalla fine (2-2).

Come vedere Bielorussia-Grecia in diretta tv e in streaming

La sfida Bielorussia-Grecia è in programma martedì alle 20:45 alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, in Ungheria. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.55 su Goldbet Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Ospite 2-4” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.53 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

A conti fatti, quella tra Bielorussia e Grecia – che si giocherà in campo neutro in Ungheria – è un’amichevole tra due selezioni che non hanno più alcuna possibilità di andare al Mondiale. Gli ellenici, che all’andata si imposero con un roboante 5-1, dovrebbero avere la meglio anche stavolta in una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bielorussia-Grecia

BIELORUSSIA (3-4-2-1): Lapoukhov; Parkhomenko, Kalinin, Zabelin; Malashevich, Ebong, Yablonsky, Pyachenin; Demchenko, Gromyko; Lisakovich.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Vagiannidis, Chatzidiakos, Koulierakis, Tsimikas; Mouzakitis, Siopis, Kourbelis; Karetsas, Kostoulas, Tzolis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3