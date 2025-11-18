Pronostici Qualificazioni ai Mondiali CONCACAF 19 novembre: pronti a entrare nella storia

Qualificazioni ai Mondiali CONCACAF, nell’ultima giornata della terza fase si decide tutto: il sogno di Curaçao e Suriname è più vivo che mai. La Costa Rica invece rischia grosso.

Le novità più importanti dell’espansione del Mondiale a 48 squadre scaturiranno proprio dalla Concacaf, la federazione calcistica del Nordamerica, del Centramerica e dei Caraibi. Diverse rappresentative si apprestano a scrivere una pagina indelebile della loro storia, qualificandosi per la prima volta alla fase finale di un campionato del mondo.

Mercoledì si concluderà la terza ed ultima fase delle qualificazioni. Le prime classificate dei tre gironi – composti a sua volta dalle 12 squadre che avevano superato la seconda fase – potranno stappare lo champagne e staccare il pass per la rassegna iridata che verrà organizzata l’estate prossima tra Stati Uniti, Canada e Messico. Le due migliori seconde, invece, avranno la possibilità di essere ripescate grazie agli spareggi intercontinentali.

Nel gruppo A il duello a distanza è tra Suriname e Panama, appaiate a quota 9 punti. Il Suriname, che può contare su tanti giocatori nati in Olanda e che militano in Eredivisie (convocabili grazie alle loro origini surinamesi), attualmente è davanti per via della differenza reti (+5 contro +2) ma sulla carta ha l’impegno più difficile. Dovrà infatti vedersela – in trasferta – con il Guatemala, già eliminato ma di altra caratura rispetto al fanalino di coda El Salvador, che molto probabilmente verrà preso a pallate da Panama. All’andata il Suriname dovette accontentarsi di un pareggio con i guatemaltechi, riacciuffati in pieno recupero (1-1), ma stavolta le differenti motivazioni potrebbero fare la differenza. Una vittoria, con ogni probabilità, spedirebbe al Mondiale la selezione guidata dall’ex allenatore del Vitesse Stanley Menzo, anche se molto dipenderà anche da quanti gol riuscirà a segnare Panama.

Le previsioni sulle altre partite

Nel gruppo B sono sempre in due a giocarsi la qualificazione, da un lato Curaçao e dall’altro la Giamaica, separate da un solo punto. Davanti c’è la piccola selezione della nazione costitutiva dei Paesi Bassi (anche qui il discorso è abbastanza simile a quello del Suriname, non a caso il ct di Curaçao è l’espertissimo Dick Advocaat), alla quale basterebbe evitare la sconfitta nello scontro diretto di Kingston per essere certa di giocare i Mondiali. Ai Reggae Boyz, invece, serve la vittoria per ricalcare le orme degli eroi di Francia ’98, l’unica edizione a cui la rappresentativa caraibica prese parte.

Nel match d’andata Curaçao ha dimostrato di avere le carte in regola per battere la Giamaica, piegata 2-0 a Willemstad, e sembra in grado di ripetersi o quantomeno di evitare nuovamente la sconfitta contro un avversario che è stato appena fermato da Trinidad e Tobago (1-1), complicandosi la vita.

Nell’altra sfida di questo girone Trinidad e Tobago, ormai fuori dai giochi, dovrebbe vincere a valanga contro Bermuda, inchiodata a zero punto e con 21 gol sul groppone (venerdì scorso ne ha incassati sette contro Curaçao). Chiudiamo con il gruppo C, dove è lotta a tre tra Honduras, Haiti – entrambe a quota 8 punti – e Costa Rica, che rischia di rimanere clamorosamente fuori nonostante fosse la favorita indiscussa per il primo posto. I costaricani, a -2 dalla vetta, non sono padroni del proprio destino: devono battere l’Honduras e sperare che Haiti non faccia lo stesso con il Nicaragua già eliminato. Immaginiamo una partita a scacchi tra Costa Rica e Honduras, che potrebbe essere decisa da un episodio, mentre Haiti ha buone possibilità di ottenere un successo ampio sul Nicaragua, già travolto 3-0 in trasferta.

Possibili vincenti

Suriname (in Guatemala-Suriname)

Panama (in Panama-El Salvador)

Curaçao o pareggio (in Giamaica-Curaçao)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Panama-El Salvador

Haiti-Nicaragua

La partita da meno di tre gol complessivi

Costa Rica-Honduras

Comparazione quote

La vittoria del Suriname è quotata a 2.10 su Goldbdet e Lottomatica e a 2.30 su Snai. Il segno “Over 2.5” in Panama-El Salvador è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

