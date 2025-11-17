Pronostico Spagna-Turchia: rimane un solo obiettivo

Spagna-Turchia è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La Spagna è praticamente qualificata ai mondiali. La Turchia è sicura dei playoff. Tutto scritto in questo raggruppamento e, anche in caso di difficile vittoria turca – quasi impossibile, a dire il vero – la differenza reti mette al sicuro la formazione padrona di casa che ha già iniziato a preparare sotto il profilo logistico la manifestazione del prossimo anno.

Sono tre i punti che dividono queste due nazionali in classifica, la differenza l’ha fatta fino al momento la vittoria incredibile delle Furie Rosse contro la squadra di Montella. Il commissario tecnico italiano ha già annunciato un po’ di turnover per evitare qualunque rischio a dei giocatori che fino al momento hanno giocato molto e, anche Calhanoglu, dovrebbe essere risparmiato da questa sfida.

La Spagna dal proprio canto arrivata a questo punto ha un solo obiettivo e anche bello importante per le statistiche: in cinque partite ha segnato 19 gol e non ne ha subito nemmeno uno. Ovvio che il compito, ormai, è quello di chiudere con la casella dello zero immacolata. E visto che la Turchia si potrebbe presentare molto rimaneggiata, crediamo possa succedere.

Come vedere Spagna-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida Spagna-Turchia è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Spagna di nuovo e ancora vincente senza nemmeno subire reti.

Le probabili formazioni di Spagna-Turchia

SPAGNA (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fermin Lopez, Zubimendi, Barrios; Torres, Iglesias, Baena.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Celik, Demiral, Akaydin, Muldur; Kocku, Yusek; Aydin, Sari, Ozcan; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0