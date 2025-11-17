Pronostico Kosovo-Svizzera: i giochi sono fatti

Kosovo-Svizzera è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nel girone B delle qualificazioni al prossimo Mondiale i giochi sono fatti. Anche se al momento non c’è l’aritmetica. Ma comunque, di ribaltoni all’orizzonte non ce ne sono.

Il gruppo è guidato dalla Svizzera che ha tre punti di vantaggio sul Kosovo. E già questo potrebbe bastare – vista la forza degli elvetici che, comunque, non perderanno questo match – per dire che è tutto scritto. Ma non solo, c’è anche la differenza reti che mette le cose in chiaro: +12 per la formazione ospite, +1 per il Kosovo che, per andare diretto al Mondiale, deve vincere con undici gol di scarto. Beh, una cosa impossibile, ma già il fatto che i padroni di casa avranno la possibilità il prossimo marzo di giocarsi gli spareggi è qualcosa di unico.

Una gara, quindi, che si deve giocare solamente per le statistiche perché da dire non ha nulla. Una sfida che, leggendo quindi la classifica, regalerà senza dubbio moltissime emozioni e anche un bel po’ di gol. Ormai quello che doveva essere fatto è stato fatto e alla fine sarà festa per tutti. Non solo alla fine, ma anche in campo crediamo che il divertimento sarà assicurato.

Come vedere Kosovo-Svizzera in diretta tv e in streaming

La sfida Kosovo-Svizzera è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Tutti felici, anche con un punto a testa e dentro una gara da almeno un gol per squadra. Svizzera ai Mondiali Kosovo ai playoff. Tutto è scritto.

Le probabili formazioni di Kosovo-Svizzera

KOSOVO (4-4-2): Saipi; Dellova, Rrahami, Hadjari, Gallapeni; Vojvoda, Advullah, Rexbecaj, Muslija; Asllani, Muriqi.

SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Rieder, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2