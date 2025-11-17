Pronostico Bulgaria-Georgia: finisce in questo modo

Bulgaria-Georgia è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

In un girone con Spagna e Turchia si sapeva sin dall’inizio che il compito di Bulgaria e Georgia sarebbe stato impossibile. Pronostico rispettato in tutto e per tutto e queste due squadre ovviamente ad una giornata dal termine non hanno nulla da chiedere, sono fuori.

Certo, forse dalla Georgia, una nazionale che è sicuramente in crescita, ci si sarebbe aspettato qualcosa in più ma così non è stato. Solamente tre punti conquistati per Kvara e compagni: un bottino troppo misero per pensare ad altro. Peggio ha fatto la Bulgaria, che non ha mai vinto ha segnato solamente un gol ed è ferma a quota zero. Il sogno, per i padroni di casa, sarebbero quello di muovere appunto la casella anche se non sarà per nulla semplice. Ma di certo, almeno il bottino dei gol fatti, verrà aumentato nella gara di martedì sera.

Sì, perché in una gara del genere, dove nessuno ha da chiedere, e nella quale l’unico pensiero è quello di tornare nel proprio club d’appartenenza, la tensione sarà bassa e le difese potrebbero concedere qualcosa in più rispetto al solito che comunque è già tanto. Quindi, in poche parole, il match solamente in un modo potrebbe finire e ve lo diciamo sotto.

Come vedere Bulgaria-Georgia in diretta tv e in streaming

La sfida Bulgaria-Georgia è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Georgia è quotata 1.57 Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.83 su GoldBet e Lottomatica e 1.77 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Non crediamo possa essere in discussione la vittoria della Georgia. E crediamo, pure, che la Bulgaria possa riuscire a segnare almeno un gol in questo match. Quindi il segno GOL, appunto, è quello che ci ispira di più, anche perché ha davvero una bella quota.

Le probabili formazioni di Bulgaria-Georgia

BULGARIA (4-3-3): Mitov; Georgiev, Dimitrov, Chernev, Petrov; Krastaev, Gruev, Kraev; Dimitrov, Despodov, Rusev.

GEORGIA (4-3-3): Mamardshavili; Gocholishvili, Lochoshvili, Goglichide, Mamuchashvili; Tatabadze, Mekvabishvili, Kiteishvili; Davitashvili, Zivzivadze, Kvarathkshekelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2