Pronostico Belgio-Liechtenstein: tutto semplice (adesso) per il Mondiale

Belgio-Liechtenstein è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il pareggio sul campo del Kazakistan nel turno della scorsa settimana ha fatto rimandare la festa del Belgio: manca solamente una vittoria per essere sicuri del posti al prossimo Mondiale. E il fatto che l’ultimo match coincida con la formazione ultima nel girone, con zero gol fatti, zero punti, e 24 reti subite, permette alla truppa di Rudi Garcia di essere serena in tutto e per tutto.

Poi comunque si dovrà parlare e cercare di capire se ci sono dei problemi da risolvere. Sì, perché in un girone semplice, il Belgio dopo sette giornate ha 15 punti e ne avrebbe potuti fare molti di più. Evidente che ci sia qualcosa che non funzioni, nonostante ci siano degli elementi che, come sappiamo, in qualunque momento possono fare la differenza. E anche il pareggio contro il Kazakistan (rimasto anche in dieci) è una prova evidente di tutto questo.

Beh, non ci possono comunque essere dubbi su questo match che, nonostante sia indirizzato e manda in campo due formazioni che hanno totali valori diversi, è di vitale importanza per il Belgio che deve per forza di cose vincere per evitare qualunque tipo di rischio. E ovviamente vincerà.

Come vedere Belgio-Liechtenstein in diretta tv e in streaming

La sfida Belgio-Liechtenstein è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Belgio è quotata 1.02 su Goldbet e Lottomatica e a 1.01 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Tutto troppo semplice per il Belgio in questa partita che dilagherà e si prenderà la qualificazione al prossimo Mondiale. Match da almeno quattro reti complessive, tutte da un lato ovviamente e gara che si sbloccherà pure nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Belgio-Liechtenstein

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Doku; Openda.

LIECHTENSTEIN (4-2-3-1): Buchel; Meier, Malin, Goppel; N. Hasler, Sele, Luchinger, A. Hasler, Hofer; Pizzi, Salanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 5-0