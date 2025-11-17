I pronostici di lunedì 17 novembre: Qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di lunedì 17 novembre, ci sono altre partite di qualificazione ai Mondiali del 2026, in campo Germania e Olanda

La Germania era capitata in questo gruppo grazie al successo nella doppio confronto di Nations League con l’Italia. Un girone da 4 squadre invece di 5 – meno partite, più sbrigativo – in cui nessuna sembrava poter creare dei problemi alla selezione di Julian Nagelsmann, nettamente favorita per il primo posto.

I tedeschi, però, hanno sottovalutato la Slovacchia nel match d’esordio e quella sconfitta rimediata lo scorso settembre (2-0) a Bratislava è diventata un macigno con il quale la Germania ha dovuto giocoforza convivere fino all’ultima giornata, con l’incubo dei playoff che continua a tormentare l’ex tecnico di Lipsia e Bayern Monaco.

La Germania affronterà proprio la Slovacchia nel decimo e ultimo turno di qualificazione: quasi uno spareggio, dal momento che entrambe sono appaiate a quota 12 punti. La Mannschaft, in virtù di una migliore differenza reti (+7 contro +4), potrà tuttavia contare su due risultati su tre.

La nazionale di Nagelsmann, alla quale basta un pareggio per andare al Mondiale, non dovrebbe commettere gli stessi errori dell’andata. Nonostante le numerose assenze, la selezione di Nagelsmann con ogni probabilità riuscirà a vendicare la sconfitta patita a settembre contro una Slovacchia che a Lipsia dovrà cercare a tutti i costi di vincere per qualificarsi direttamente. I gol non dovrebbero mancare: attese almeno tre reti compessive.

I pronostici sulle altre partite

La Croazia venerdì scorso non ha deluso contro le Isole Faroe, battute con un comodo 3-1 a Rijeka. Gvardiol, Musa e Vlasic hanno regalato al commissario tecnico Zlatko Dalic il successo decisivo, quello che spedisce la selezione a scacchi rossi e bianchi al Mondiale nordamericano. La seduta è tolta, direbbero in tribunale. Modric e compagni dominatori indiscussi del gruppo L con sei vittorie e un pareggio e Repubblica Ceca definitivamente seminata.

Montenegro senza alcuna possibilità di riacciuffare un posto nei playoff, Croazia già qualificata. Si gioca per la gloria a Podgorica: proprio per questo motivo ipotizziamo una gara movimentata, da almeno un gol per parte, con i due commissari tecnici che ne approfitteranno per fare prove ed esperimenti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 SQUADRA IN CASA in Germania-Slovacchia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Vincenti

IRLANDA DEL NORD (in Irlanda del Nord-Lussemburgo, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

(in Irlanda del Nord-Lussemburgo, ore 20:45) POLONIA (in Malta-Polonia, Qualificazioni ai Mondiali , ore 20:45)

(in Malta-Polonia, ore 20:45) GERMANIA (in Germania-Slovacchia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Germania-Slovacchia , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Olanda-Lituania , Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45 Repubblica Ceca-Gibilterra, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Montenegro-Croazia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 2 +GOL in Montenegro-Croazia, Qualificazioni ai Mondiali, ore 20:45