Pronostico Svezia-Slovenia: non salvano nemmeno l’onore

Svezia-Slovenia è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Il cammino della Svezia in queste qualificazioni ai Mondiali è stato terribile. Un solo punto in cinque partite e un’ultima sconfitta, bruttissima, contro la Svizzera.

Nonostante questo Isak e compagni andranno ai playoff in ultima fascia – e potrebbero prendere l’Italia in semifinale a marzo – perché hanno fatto un buon cammino in Nations League e quindi verranno ripescati. C’è quindi un’ultima possibilità, noi speriamo di no, ovviamente, che questa nazionale possa staccare il pass per il mondiale. Cosa che invece non può fare in nessun modo la Slovenia, terza con tre punti conquistati.

Ovvio che la Svezia vorrebbe vincere. Ma questi tre punti non salverebbero nemmeno l’onore di una squadra dalla quale ci si aspettava sicuramente molto di più. Ci si aspettava se la potesse giocare fino alla fine con gli elvetici ma così non è stato. E, anche se dovesse arrivare una vittoria che, crediamo, arriverà, l’onore come leggete nel titolo non verrà salvato.

Come vedere Svezia-Slovenia in diretta tv e in streaming

La sfida Svezia-Slovenia è in programma martedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Gara, questa, da almeno un gol per squadra. Non ha nulla da raccontare quindi crediamo che almeno ci possa essere un mezzo divertimento per i tifosi che l’andranno a vedere. La Svezia dovrebbe vincere per non chiudere all’ultimo posto nel girone. Ma questo non cambia il risultato: ci si aspettava sicuramente di più.

Le probabili formazioni di Svezia-Slovenia

SVEZIA (4-4-2): Johannson; Holm, Lagerbielke, Hien, Svensson; Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Elanga; Svanberg, Isak.

SLOVENIA (3-5-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic; Karnincik, Stankovic, Horvat, Elsnik, Janza; Vipotnik, Sporar.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1