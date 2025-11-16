Pronostico Repubblica Ceca-Gibilterra: impegno semplice per i playoff

Repubblica Ceca-Gibilterra è una partita valida l’ultima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una sola vittoria nelle ultime quattro uscite. Un cammino macchiato alla fine che ha di fatto escluso la Repubblica Ceca dalla qualificazione diretta al prossimo Mondiale. E, a dire il vero, ha anche compromesso fino ad un certo punto la possibilità di prendersi i playoff che sarebbero potuti arrivare molto prima.

Il calendario però è molto benevolo. Un’ultima partita in casa contro Gibilterra per pensare agli spareggi. Una sfida che non solo non ha niente da dire per la classifica, ma anche per via di uno strapotere – e il termine in questo caso ci sta tutto – netto, nettissimo, a favore dei padroni di casa. Che dovranno affrontare una nazionale con zero punti in classifica, che ha segnato solamente tre gol in sette partite e che nello stesso arco di tempo ne ha presi 22. Insomma, anche i numeri evidenti condannano la formazione ospite che non ha davvero nessuna possibilità di fare risultato.

Il commissario tecnico della Repubblica Ceca, comunque, non si fida e manderà in campo la migliore formazione possibile per mettere immediatamente la sfida in discesa. Una sfida che, inoltre, verrà sicuramente sboccata nel primo tempo. Ma per il pronostico ci trasferiamo sotto.

Come vedere Repubblica Ceca-Gibilterra in diretta tv e in streaming

La sfida Repubblica Ceca-Gibilterra è in programma lunedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Vittoria dei padroni di casa, match che si sbloccherà nel primo tempo, una sola squadra a segno e anche almeno tre gol complessivi. Forse con tutto questo una quota minima credibile si potrebbe raggiungere. Questo è il nostro pronostico.

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Gibilterra

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Vitik, Zeleny, Jemelka; Cerv, Soucek; Cerny, Sulc, Kusej; Schick.

GIBILTERRA (4-3-3): Hankins; Jessop, Lopes, Ronan, Jolley; Mauro, Bent, Torilla; Scanlon, Borge, Pozo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0