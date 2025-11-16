Pronostico Olanda-Lituania: staccato il pass per il Mondiale

Olanda-Lituania è una partita valida per la sesta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Vista l’enorme differenza che c’è nella differenza reti con la Polonia, seconda in classifica e a tre punti di distacco ad una sola giornata dal termine di queste qualificazioni al Mondiale, l’Olanda in casa contro la Lituania si potrebbe prendere anche il lusso di perdere questa partita.

Ma evidentemente, questa, è una cosa che non succederà. Manca poco, ormai, per festeggiare. E gli olandesi hanno solamente fatto quello che dovevano fare in un girone assai semplice: l’unico ostacolo, appunto, era la squadra di Lewandowski che ha cercato in tutti i modi di tenere testa e invece dovrà fare i playoff, che sono già ufficiali. Tutto è andato, quindi, come doveva andare. Senza nessuno scossone.

Il match, comunque, non finirà né con una sconfitta e nemmeno con un pareggio (che darebbe l’aritmetica a Depay e compagni) ma finirà solo ed esclusivamente con un’affermazione dei padroni di casa. Sì, troppo poca cosa la Lituania e troppo forte l’Olanda che il prossimo anno sarà una delle protagoniste al Mondiale.

Come vedere Olanda-Lituania in diretta tv e in streaming

La sfida Olanda-Lituania è in programma lunedì alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Tutto semplice per l’Olanda che in una gara da almeno tre reti complessive batterà la Lituania e si prenderà la qualificazione al prossimo Mondiale. Questo match, inoltre, si potrebbe sbloccare già nel primo tempo.

Le probabili formazioni di Olanda-Lituania

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong; Simons, Reijnders, Gakpo; Depay

LITUANIA (3-5-2): Svedkauskas; Tutyskinas, Armalas, Utkus; Sirvys, Gineitis, Vorobjovas, Golubickas, Lasickas; Cernych, Paulauskas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0