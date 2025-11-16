Pronostico Irlanda del Nord-Lussemburgo, playoff già sicuri: chiudono in bellezza

Irlanda del Nord-Lussemburgo è una partita valida per la sesta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca lunedì alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

La vittoria del proprio gruppo di Nations League (Lega C) consentirà all’Irlanda del Nord di andare ai playoff nonostante la selezione britannica sia arrivata soltanto terza nel girone, dietro a Germania e Slovacchia. Un sorta di “salvagente” che gli uomini guidati da Michael O’Neill hanno saputo sfruttare, stravincendo il duello a distanza con il Lussemburgo (se questo avesse chiuso terzo i nordirlandesi non avrebbero potuto approfittare del paracadute).

Il terzo gradino del podio dell’Irlanda del Nord, infatti, non può più essere messo in discussione, dal momento che tra le due selezioni c’è un divario di ben 6 punti.

L’Irlanda del Nord ne ha vinte due su cinque

I britannici hanno vinto due partite su 5, battendo proprio il Lussemburgo nel match d’andata (a settembre finì 3-1 per la truppa di O’Neill) e, a sorpresa, la Slovacchia, castigata con un netto 2-0 a Belfast.

Per il resto, due sconfitte su due con la Germania ed una terza con gli slovacchi. Che giovedì scorso a Kosice l’hanno spuntata grazie ad una rete di Bobcek in pieno recupero (1-0), dopo che l’Irlanda del Nord aveva resistito agli assalti degli uomini di Calzona per oltre 90 minuti.

Nessun punto, invece, per il Lussemburgo, che ha fatto un passo indietro rispetto alle qualificazioni ad Euro 2024, quando riuscì a sorpresa a collezionarne ben 17 in un girone con Portogallo e Slovacchia (sì, di nuovo lei). La rappresentativa del piccolo Granducato ha deluso soprattutto sul piano realizzativo. Dopo il gol segnato all’esordio con l’Irlanda del Nord, è sempre rimasta a secco (giovedì è finita 2-0 contro la Germania).

Come vedere Irlanda del Nord-Lussemburgo in diretta tv e in streaming

La sfida Irlanda del Nord-Lussemburgo è in programma lunedì alle 20:45 al Windsor Park di Belfast, in Irlanda del Nord. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

In casa l’Irlanda del Nord dà spesso il meglio di sé. I britannici dovrebbero chiudere con un successo contro il Lussemburgo, battuto già all’andata, in una partita che ha poco significato. Non è da escludere che i padroni di casa riescano a tenere pure la porta inviolata contro una selezione che in queste qualificazioni ha segnato con il contagocce.

Le probabili formazioni di Irlanda del Nord-Lussemburgo

IRLANDA DEL NORD (3-4-2-1): Peacock-Farrell; McConville, Brown, McNair; Hume, Bradley, Kelly, Devenny; Lyons, Charles, Price.

LUSSEMBURGO (4-4-2): Moris; Jans, Korac, Carlson, Veiga; Olesen; Thill, Martins, Olesen, Barreiro; Dardari, Sinani.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0