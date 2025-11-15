Pronostico Italia-Norvegia, costretti ad un’impresa impossibile: testa ai playoff

Italia-Norvegia è una partita valida per la decima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Da scontro cruciale per il primo posto a qualcosa che assomiglia molto ad un’amichevole. Non ci sarà granché in ballo nella sfida di San Siro tra Italia e Norvegia, valida per l’ultima giornata delle qualificazioni Uefa al Mondiale nordamericano. La speranza degli azzurri, dopo la batosta rimediata ad Oslo lo scorso giugno, era quella di arrivare a questa partita coi giochi per il primo posto – l’unico che consente di qualificarsi direttamente senza passare dagli insidiosi e pericolosi spareggi – ancora aperti. Ma così, purtroppo, non è.

L’enorme divario in termini di differenza reti tra le due selezioni (+29 Norvegia e +12 Italia) rappresenta un ostacolo troppo grande per essere superato, nonostante gli azzurri abbiano solo tre punti in meno degli scandinavi, che verrebbero raggiunti a quota 21 dagli uomini di Gennaro Gattuso in caso di sconfitta a Milano.

Per scavalcare la Norvegia, però, l’Italia dovrebbe vincere con almeno nove gol di scarto: uno scenario alquanto inverosimile. Saranno dunque di nuovo i playoff a decidere le sorti della nostra nazionale, com’è avvenuto nel 2017 e nel 2022 (in entrambe le occasioni l’Italia è rimasta clamorosamente a casa). Per Gattuso, ad ogni modo, quello con la Norvegia sarà comunque un test importante in vista di ciò che lo attende in primavera. Haaland e compagni sono stati devastanti in queste qualificazioni, vincendo sette partite su sette e realizzando la bellezza di 33 gol (14 li ha segnati, da solo, il fromboliere del Man City, un’autentica furia).

Un gruppo in fiducia guidato da un allenatore, Stale Solbakken, che dopo tante critiche ha trovato il modo di sfruttare il talento che a questa Norvegia di certo non manca. Il risultato è che l’agognata qualificazione al Mondiale – che a quelle latitudini attendevano dal lontano 1998 – è diventata realtà.

La Norvegia non ha avuto pietà neppure dell’Estonia giovedì scorso, segnando a valanga nel secondo tempo (doppiette di Sorloth e Haaland) e strapazzando 4-1 i baltici. L’Italia, invece, ha fatto qualche passo indietro nella sfida con la modesta Moldavia, fanalino di coda del girone. Gli azzurri a Chisinau hanno evitato una vera e propria figuraccia sbloccando il match a due minuti dalla fine con Mancini. Poi, in pieno recupero, il raddoppio di Pio Esposito (0-2). Per Gattuso la quinta vittoria di fila da quando siede sulla panchina dell’Italia, un piccolo ma significativo record per il tecnico calabrese (eguagliati Fabbri e Vicini).

Il ct azzurro dovrebbe cambiare diversi interpreti rispetto alla sfida con la Moldavia. Donnarumma ritorna tra i pali, in attacco invece Retegui prenderà il posto di un deludente Scamacca e molto probabilmente verrà affiancato da Raspadori. Torna a disposizione Barella, squalificato a Chisinau. Nella Norvegia è assente il capitano dell’Arsenal Odegaard, infortunato.

Come vedere Italia-Norvegia in diretta tv in chiaro e in streaming

La sfida tra Italia e Norvegia è in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Italia è ormai rassegnata a chiudere al secondo posto (e dunque a disputare i playoff) ma questa sfida è una occasione per misurasi con una selezione, la Norvegia, che in queste qualificazioni ha fatto il bello e cattivo tempo, compresa la gara d’andata, terminata 3-0 per gli scandinavi. Ci sono, insomma, i presupposti per assistere ad una partita potenzialmente divertente, da almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Cristante, Tonali, Dimarco; Retegui, Raspadori.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland.

Italia-Norvegia: chi vince? Italia

Pareggio

Norvegia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2