Pronostico Israele-Moldavia: vittoria e doppia cifra in classifica

Israele-Moldavia è una partita valida per la decima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 20:45: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Il sogno di tornare a giocare la fase finale di un campionato del mondo per la prima volta dopo 56 anni, per la selezione di Israele, è svanito in seguito alle tre sconfitte consecutive con Italia (due volte) e Norvegia. Gli uomini di Ran Ben Simon fino ad un certo punto sembravano in grado di insediare il secondo posto ed essere una spina nel fianco degli azzurri ma la sconfitta rocambolesca (4-5) nel match d’andata con la nostra nazionale ha reso tutto più complicato. Sicuramente avrà pesato il fatto di dover giocare ogni partita a porte chiuse, lontano dai propri tifosi ed in circostanze quasi surreali per via delle ben note motivazioni geopolitiche.

L’ultima partita di qualificazioni Israele la disputerà, paradossalmente, a Chisinau, in casa della squadra ospite, la Moldavia. Ormai fuori dai giochi, Peretz e compagni cercheranno di chiudere la campagna con una vittoria: in settimana, è opportuno ricordarlo, Israele ha giocato un’amichevole con la Lituania, pareggiando 0-0 (terza gara di fila senza segnare gol). La Moldavia, invece, ha sfiorato l’impresa con l’Italia, impedendo agli azzurri di segnare fino a due minuti dalla fine, quando il difensore della Roma Mancini ha sbloccato il match (nel recupero, poi, il raddoppio di Pio Esposito). Comunque una discreta prestazione, soprattutto a livello difensivo, per una selezione che in sette partite di qualificazioni ha conquistato solo un punto ma che sembra rigenerata dopo il cambio in panchina (Popescu al posto di Clescenco). Rispetto a Israele, la Moldavia ha ancora qualche chance di giocare i playoff grazie alla vittoria del proprio girone di Nations League nel 2024.

Come vedere Israele-Moldavia in diretta tv e in streaming

La sfida Israele-Moldavia è in programma domenica alle 20:45 allo Stadionul Zimbru di Chisinau, in Moldavia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (canale 202) attraverso il canale tematico Diretta Gol Qualificazioni Mondiali. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Israele dovrebbe chiudere con un successo – raggiungerebbe così la doppia cifra di punti in classifica – ma rispetto all’andata, quando travolse 4-0 la Moldavia, stavolta non ci aspettiamo una vittoria molto larga: la difesa moldava, che ha retto per quasi 90 minuti contro l’Italia, non sarà semplice da perforare. Da valutare il segno Under 3,5.

Le probabili formazioni di Israele-Moldavia

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Nachimas, Blorian, Revivo; Gloukh, Kanichowsky, D. Peretz; Biton, Turgeman, Shua.

MOLDAVIA (5-3-2): Cojuhar; Revenco, Craciun, Stefan, Dumbravanu, Reabciuk; Caimacov, Rata, Ionita; Postolachi, Nicolaescu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0