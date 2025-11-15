Pronostico Colombia-Nuova Zelanda: il fattore che farà la differenza

Colombia-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale che si gioca domenica all’1:30: probabili formazioni e pronostico

La Colombia è una di quelle squadre che ha staccato il pass per il prossimo Mondiale: ha chiuso al terzo posto il proprio raggruppamento ed è stato sicuramente un cammino importante per importante.

Si prepara, quindi, al Mondiale la formazione sudamericana con un’amichevole che definire agevole contro la Nuova Zelanda è dire poco. Una squadra, quella che neozelandese, che non ha certamente una grandissima storia calcistica ma che cercherà ovviamente di vendere cara la pelle. Anche perché pure questa nazionale ha staccato il pass per il prossimo Mondiale, vincendo l’ultimo turno di qualificazione contro la Nuova Caledonia e facendo iniziare quella che è stata una vera e propria festa per la terza qualificazione della propria storia.

Ovvio, però, e certamente non siamo noi solamente a dirlo, che la Colombia è una nazionale che è fatta di un’altra pasta completamente, è una nazionale che ha dei giocatori molto importanti, è una nazionale che potrebbe anche, il prossimo anno, creare qualche fastidio alle big. Insomma, in questa amichevole crediamo fortemente che non ci siano davvero dubbi su chi si prenderà la vittoria finale.

Come vedere Colombia-Nuova Zelanda in diretta tv e in streaming

La sfida Colombia-Nuova Zelanda è in programma domenica all’1:30. L’amichevole in questione non si potrà seguire in nessun modo in Italia, né in tv e nemmeno in streaming. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di queste partite internazionali.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Colombia è quotata 1.23 Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Vittoria colombiana dentro una gara che dovrebbe vedere solamente i sudamericani andare a segno, anche perché nel corso delle qualificazioni hanno messo in evidenza una grandissima struttura difensiva che sicuramente ha fatto la differenza.

Le probabili formazioni di Colombia-Nuova Zelanda

COLOMBIA (4-2-3-1): Montero; Roman, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Portilla; Quintero, Campaz, Diaz; Cucho Hernandez.

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Paulsen; Payne, Surman, Boxall, De Vries; Thomas, Stamenic; Garbett, Singh, Old; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0