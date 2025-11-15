Pronostico Albania-Inghilterra: lo score rimane immacolato

Albania-Inghilterra è una partita valida per la decima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 e si gioca domenica alle 18:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico.

Giovedì scorso un gol del centrocampista del Torino Asllani ha garantito all’Albania una vittoria fondamentale, quella che ha spedito ufficialmente la selezione guidata dal brasiliano Sylvinho ai playoff di qualificazione al prossimo campionato del mondo. Grazie al successo per 1-0 in Andorra, le Shqiponjat hanno staccato i rivali della Serbia, che anche in caso di successo nell’ultima giornata non può più raggiungere l’Albania, volata a +4. In attesa di capire chi affronteranno negli spareggi la prossima primavera, i rossoneri ospiteranno l’Inghilterra nell’avveniristico Air Albania Stadium di Tirana in una partita che avrà comunque poco significato.

Un match che gli albanesi potranno giocare senza grosse pressioni, dal momento che un’eventuale sconfitta non cambierà il loro destino.

Gli uomini di Sylvinho non perdono dallo scorso marzo, quando si arresero proprio agli inglesi (2-0). Da allora hanno inanellato ben otto risultati positivi e la vittoria contro Andorra è stata la quinta di fila, nonché il quarto clean sheet in gare ufficiali. E l’Inghilterra? La nazionale dei Tre Leoni è già qualificata da tempo: nessuno è stato in grado di strappare almeno un punto contro la truppa di Thomas Tuchel in questo girone. Kane e compagni, infatti, sono ancora a punteggio pieno ed in settimana, pur essendo già sicuri del pass per il Mondiale, non hanno avuto pietà neanche della Serbia, sulla carta più motivata rispetto a loro: con un gol per tempo (Saka, Eze) l’Inghilterra ha prevalso 2-0. L’ultima squadra a fare gol agli inglesi in un match ufficiale è stata la Finlandia nell’ottobre 2024.

Come vedere Albania-Inghilterra in diretta tv e in streaming

Albania-Inghilterra è in programma domenica alle 18:00 all’Air Albania Stadium di Tirana, in Albania. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “No Gol” è quotato a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. La vittoria dell’Inghilterra è quotato invece a 1.38 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Entrambe hanno già raggiunto i rispettivi obiettivi, motivo per cui i due selezionatori potranno fare qualche esperimento. L’Inghilterra, apparentemente senza grosse motivazioni, rimane di gran lunga superiore all’Albania: ipotizziamo un’altra vittoria inglese ed un ennesimo clean sheet contro una selezione che fatica a perforare le difese avversarie.

Le probabili formazioni di Albania-Inghilterra

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Shehu; Broja, Laci, Hoxha; Manaj.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Burn, Stones, Spence; Wharton, Rice; Saka, Bellingham, Rashford; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2