Pronostici ammoniti: la tripla della domenica

Occhio a tre possibili cartellini gialli: i tre nomi su cui puntare in vista delle gare in programma domenica

Tra le gare di Qualificazioni ai prossimi Mondiali da monitorare con grande attenzione in chiave ammoniti, occhio soprattutto a Portogallo-Armenia. I lusitani, infatti, vengono dalla sconfitta patita proprio contro l’Irlanda e sono chiamati a centrare il bottino pieno per non essere costretti a fare troppi calcoli.

Ragion per cui, contro l’Armenia sarà partita vera per i padroni di casa che non vogliono gettare alle ortiche la ghiotta chance di chiudere definitivamente i giochi per il pass diretto alle Qualificazioni Mondiali. Viste le caratteristiche delle due squadre con due reparti difensivi piuttosto rognosi, ci sono tutte le carte in regola per assistere ad una gara maschia.

Tra le file degli ospiti, c’è un nome che calamita non poche valutazioni. Ci stiamo riferendo a Piloyan, terzino destro dell’Armenia utilizzabile all’occorrenza anche in posizione più accentrata. Chiamato a fermare le giocate estrose di Joao Felix che, soprattutto quando è in giornata, è capace di fare la differenza, il difensore armeno potrebbe chiudere il match con almeno un cartellino all’attivo.

Pronostici ammoniti, qualificazioni Mondiali on fire: i nomi sul tavolo

Partita vivace e aperta a più soluzioni si prospetta anche Ungheria-Irlanda in cui difficilmente vedremo tatticismi vari. Gli uno contro uno sugli esterni imprimeranno una direzione precisa al match sotto tanti punti di vista; sarà chiamato alle straordinari la mezzala Cullen, poco avvezzo a temporeggiare soprattutto con dirimpettai dinamici e abili nell’uno contro uno.

Un giallo a Cullen rappresenta dunque un’opzione sicuramente credibile. Per chiudere la carrellata – infine – fari puntati anche su Daskevics, centrocampista classe 2002 che fa dell’aggressività e del tentativo di andare sempre in anticipo una delle sue armi più peculiari.

Cullen, Daskevics e Piloyan ammonito ultra si trovano complessivamente a quota 23,43 su Snai.