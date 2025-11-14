Pronostico Slovenia-Kosovo: un punto e discorso chiuso

Slovenia-Kosovo è una partita valida per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca sabato alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nel girone dominato dalla Svizzera e che sembrava potesse dare un posto anche alla Svezia che invece è ultima, Slovenia e Kosovo si giocano la possibilità di prendersi un piazzamento nei playoff, anche inaspettato ovviamente.

Per il Kosovo sarebbe un vero e proprio sogno. E, alla squadra ospite, basta un pareggio in questo scontro diretto per chiudere i giochi. Con i quattro punti di vantaggio che in questo momento Muriqi e compagni si ritrovano allora sì, un pari sarebbe decisivo. E questa squadra ha dimostrato di avere delle caratteristiche importanti (lo abbiamo visto nel turno precedente con la vittoria in terra svedese) anche per pensare a qualcosa in più. Sicuramente i quattro gol subiti (seconda miglior difesa del Gruppo B dietro la Svizzera) ci aiutano a capire che, sotto l’aspetto difensivo, il Kosovo è una nazionale che potrebbe anche approcciarsi a questo match cercando appunto di raggiungere in tutto e per tutto il proprio obiettivo.

La Slovenia, in tutto questo, ha una sola possibilità e abbiamo capito quale: vincere entrambe e sperare che gli ospiti nell’ultimo match non facciano lo stesso. Crediamo fortemente che questa sfida (all’andata è finita zero a zero) sia ampiamente indirizzata verso quel risultato che, in pratica, chiuderebbe i conti.

Come vedere Slovenia-Kosovo in diretta tv e in streaming

La sfida Slovenia-Kosovo è in programma sabato alle 20:45. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Il pronostico

Gara da pareggio. E magari potrebbe finire pure com’è finita all’andata, senza che nessuno riesca a segnare. Sicuramente l’atteggiamento del Kosovo sarà molto difensivo, non vuole in nessun modo perdere anche se sappiamo come sia un rischio. Ma alla fine, visto le non eccelse qualità offensive slovene, il piano potrebbe riuscire anche perché non ci sarà Sesko fermo per infortunio.

Le probabili formazioni di Slovenia-Kosovo

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Gnezda Cerin, Elsnik, Horvat; Vipotnik, Sturm.

KOSOVO (4-4-2): Muric; Krasniqi, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza, Avdullahu, Musija; Asllani, Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0