Pronostico Serbia-Lettonia: solo per la gloria

Serbia-Lettonia è una partita valida per l’ottava giornata di qualificazioni al Mondiale 2026 e si gioca domenica alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Una gara che non ha nulla da dire: si gioca solo per la gloria. Serbia e Lettonia sono fuori dal Mondiale e soprattutto i padroni di casa si sono giocati le ultime opportunità di andare ai playoff con la sconfitta in terra inglese. Nessuno sconto da parte della squadra di Tuchel, che ha deciso di vincerle tutte senza nemmeno subire gol.

E la vittoria dell’Albania ha di fatto chiuso tutto. La Serbia non riesce ad andare avanti e adesso ha come unico e solo obiettivo quello di chiudere nel migliore dei modi, al terzo posto e con molti rimpianti per qualcosa che sarebbe potuta andare diversamente nel corso di queste qualificazioni. La differenza è evidente l’ha fatta la sconfitta interna contro l’Albania che ha stravolto classifica e tolto certezze.

Sarà per la prossima volta, verrebbe da dire. E infatti per il momento non c’è nessuna possibilità. Contro una Lettonia che in sette partite ha solamente segnato 4 gol, impossibile pensare che possa arrivare un risultato diverso da un’affermazione serba.

Come vedere Serbia-Lettonia in diretta tv e in streaming

La sfida Serbia-Lettonia è in programma domenica alle 18:00. Il match sarà trasmesso in streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma del massimo organo del calcio europeo che trasmette anche la Nations League, le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League. Inoltre, tutti i match di qualificazione al prossimo Mondiale, si possono vedere in diretta tv su Sky Sport.

Comparazione quote

La vittoria della Serbia è quotata 1.18 su Goldbet e Lottomatica e a 1.19 su Snai. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.50 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Serbia vincente per chiudere in bellezza. Con grossi rimpianti però.

Le probabili formazioni di Serbia-Lettonia

SERBIA (4-3-3): Rajkovic; Mimovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Samardzic, Gudelj, Lukic; Zivkovic, Vlahovic, Kostic.

LETTONIA (5-3-2): Zviedris; Savalnieks, Jurkovskisk, Cernomordjis, Balodis, Ciganiks; Zelenkovs, Saveljevs, Varslavans; Gutkovskis, Sits.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0